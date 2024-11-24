MHP\'den Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terör anlayışının Kürt kardeşlerimizle yan yana getirilemeyeceği hakikatinin, muhataplarınca paylaşılması huzurlu ve güçlü bir gelecek için ön koşullarımızdan bir tanesidir. Bir ve beraber yola çıktığımız Kürt kardeşlerimizle omuz omuza yeni yüzyıla girelim, daha fazla kenetlenelim, beraber yaşayalım, ülkemizi de beraber yönetelim istiyoruz" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye' programına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Niğde ve Kırşehir'den parti üyeleri katıldı. Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Sayın Genel Başkanımız terör meselesini tamamen ortadan kaldırmak için son derece kararlı bir irade göstererek, PKK'nın lağvedildiğini, 1'inci kongresinde alınan kararların geçersiz olduğunu ve örgüt üyelerinin tamamının teslim olunmasına yönelik çağrının yapılması gerektiğini söylemiştir. Terör anlayışının Kürt kardeşlerimizle yan yana getirilemeyeceği hakikatinin, muhataplarınca paylaşılması huzurlu ve güçlü bir gelecek için ön koşullarımızdan bir tanesidir. Bir ve beraber yola çıktığımız Kürt kardeşlerimizle omuz omuza yeni yüzyıla girelim, daha fazla kenetlenelim, beraber yaşayalım, ülkemizi de beraber yönetelim istiyoruz. Etnik ve mezhep temelli ayrımcılığın Türk Milleti'nin büyük bir aile olduğu gerçeğinden hareketle tamamen sonlandırılması elzemdir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, BÜYÜK BİR GÜCE VE POTANSİYELE ULAŞACAKTIR'

Sözlerini sürdüren Özdemir, "Aynı pınarın gözü olduğumuz Alevi kardeşlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni sahiplenelim, birlikte her alanda ve her makamda hizmet edelim muradı taşıyoruz. Bu gayemizdeki maksat hasıl olduğu takdirde toplumsal ayrışmanın, yönetimde kaynaşma ve bütünleşmeye vesile olacak hukuki ve siyasi bir neticeyi doğurabilmesini hedefliyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye sadece ayrımcılığı, şiddeti ve terörü yenmekle kalmayacak, sınırlarını taşan bir kudrete sahip olarak çok daha büyük bir güce ve potansiyele ulaşacaktır. Kaldı ki Cumhuriyetimizi kuran kadroların temel ideali de buydu. 'Misakımilli mülkü millettir, millet ise Türk'tür' anlayışımız; tarih, coğrafya ve sosyolojik gerçeklerle birleştiğinde Hatay'ın güneyinden Halep'le devam edip Süleymaniye'ye kadar uzanan bir sahadaki koşullar, yeniden değerlendirilmek durumunda kalacaktır. Tarihte kader birliği yapmış olanlar, gelecek için de aynı kararlılığı gösterecek cesaret, basiret ve iradeye sahiptir. Milliyetçi Hareket'in amacı işte bu anlayışı hayata geçirebilmektir" diye konuştu.

'GELECEĞİN MİMARI CUMHUR İTTİFAKI'DIR'

MHP Genel Başkan Vekili Filiz Kılıç ise "Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız, sivrilen bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin teşvik ve tesiriyle gücümüze güç katacağımız bir gelecek önümüzdedir. Ekonomik sorunları, yeni yönetim sistemine bağlayan peşin hükümlü zihniyetler de bize göre samimiyetsizdir. Ön yargılıdır, nesnel siyasi gerçeklere ters düşmektedir. Türkiye'nin kaybedecek yılları yoktur. Geleceğimizi ipotek ettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bugün Türkiye'de siyasi istikrar tam ve her şeye hakimdir. Şayet parlamenter sistem geçerli olsaydı Türkiye öngörülemez bir ülke olacaktı. Risk ve belirsizlik içerisinde sürekli bocalayacaktı. Türkiye'nin ekonomiden güvenliğe, diplomasiden siyasete, kısacası hayatın her alanında verdiği yüksek mücadele eğer parlamenter sistem hakim olsaydı sekteye uğrar, büyük büyük biriken krizler önümüzü kapatır, yürüyüşümüze taş koyardı. Bilinmelidir ki geleceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndedir. Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır" dedi.