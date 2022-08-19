MHP'li Karakaya, İYİ Partinin açıkladığı ekonomi programını eleştirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti'nin dün açıkladığı ekonomi programının tam bir fiyasko olduğunu belirterek, "1980'li yılların terkedilmiş, kimsenin istemediği vergi sistemini getirip yeni modelmiş gibi sunarak kimi kandırıyorsunuz" dedi. Karakaya, 6'lı masanın ömrünün bittiğini ve dağılacağını ifade ederek, aday belirleme süreciyle sadece süreci uzatmaya yönelik atılan adımların olduğunu ve 6'lı masanın tek ortak noktasının şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kazanmamasına yönelik olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türkiye'nin uzun zamandır yoğun bir gündem içerisinde olduğunu belirterek, "Pandemi dönemi diğer tüm alanlarda olduğu gibi siyasi alanlarda da, özellikle bir araya gelinerek yapılan programlara engel oldu. Geçen yılın Eylül ayından itibaren bu tür toplantıların yapılmasına izin verilmesiyle birlikte MHP olarak bölge toplantılarına başladık. Türkiye genelinde 9 büyük toplantı yaptık. O toplantıların akabinde bu kez aynı toplantıları 81 il olarak planladık. 81 ilimizde bu toplantılarımızı gerçekleştirdik. İl toplantılarımız tamamladıktan sonra Adım Adım 2023 İlçe İlçe Tanıtma ve Aydınlatma Toplantılarına başladık. O toplantılarımızın tamamı neredeyse tamamlandı. Kastamonu ilçe programlarımızda Eylül ayında gerçekleştirilecek. Ayrıca 4 Eylül'de yapılacak olan 4 tane mitingimiz var. İlki Sivas'ta yapılacak, daha sonra 3 ilde de mitinglerimiz devam edecek. Bunun sonrasında planlamalar yine akışa göre devam ettirilecek. Biz pandeminin izin verdiği andan itibaren saha çalışmalarına genel merkez programlarıyla devam ediyoruz" dedi.

"6'lı masanın tek ortak noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha kazanmaması"

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasetin ittifaklar şeklinde devam etmeye başladığını anlatan Karakaya, "Dolasıyla bu bir taraftan ayrışma olarak gösteriliyor ama diğer taraftan baktığınızda birçok siyasi hareketin, siyasi görüş ve düşüncenin uzlaşması anlamına da geliyor. Dolasıyla 6'lı masaya baktığınızda hem kendini 'sağ' olarak ifade edenlerin hem kendilerini 'sol' olarak ifade edenlerin ya da siyasi yelpaze içinde kendini farklı olarak konumlandıranlarında gerektiğinde bir araya gelebildiğini gösteriyor. Demek ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öyle katı, halkı bölen veya siyasi partileri kamplaştıran bir sistem değil. Eski sistemde de bu tür ayrımlar her zaman vardı. Şimdi 6'lı masanın şu ana kadar tek bir ortak noktası olduğunu görüyoruz. Bu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. 6'lı masa diyor ki; 'Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönem kazanmasın' yani 6'lı masayı bir araya getirenlerin tek hedef bu. Hiçbirinin şu anda sorun olarak tanımladıkları, tarif ettikleri konularla ilgili ileri sürdükleri bir çözüm önerisi yok. Ortak çözüm önerileri yok. İttifaktan bahsediyorlar ama 'ittifak' dediğiniz belli konu ve alanlarda görüş birliği anlamına gelir, hangi konularda sağlam ve tartışmasız birinin söylediğini bir uzlaşma ile kabul edebileceği bir konu var. Tek bir şeyleri var; Recep Tayyip Erdoğan gitsin. 6'lı masadakilerin mesela ekonomi konusunda 3 tane madde hemfikir olabileceklerini. Ekonomiyle ilgili 50 tane madde verelim, soralım. Bunların kaçında mutabıksınız diyelim?" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi dışında, ittifak oldukları başka hiçbir konu yok"

İYİ Parti'nin dün ekonomi programı açıkladığını ve tam bir fiyasko olduğunu söyleyen Karakaya, "Yani böyle bir şey olamaz. Her şeyden önce birlik olup, seçim kazanarak, ülke yönetmeye kalkıyorsunuz; elbette bir siyasi parti kendi görüş ve düşünlerini paylaşabilir bu normaldir ama böyle bir arifede ekonomi ile ilgili ortaya koyduğunuz öneriler, masanın etrafındaki diğer partiler tarafından kabul edilmeyen şeyler. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi dışında, ittifak oldukları başka hiçbir konu yok. Hatta aday konusunda bir ittifakları yok. Haydi aday belirlendi diyelim, peki ekonomi konusunda ittifak nedir? Güvenlik konusundaki yaklaşımlar nedir? Dışarından destekleyenler, desteklerini almaya çalıştıkları HDP ile nasıl bir ittifak oluşturacaklar? Terörle mücadele konusunda CHP'nin düşüncesi nedir? 'Ben açılım yapacağım' diyor, şu anki terörle mücadeleyi kabul etmiyor. 'Suriye'de ne işiniz var?' diyor. Suriye tezkeresine 'hayır' diyor. Libya tezkeresine 'hayır' diyor. Doğu Akdeniz konusunda, Mavi Vatan konusunda, Kafkaslar konusunda, kuzeyimizde yaşanan savaş konusunda, dünyadaki 38 noktadaki sıcak çatışma konusunda ve bunların 11 tanesi de kendi coğrafyamızdayken, bu konudaki düşüncüleri nedir? Yani güvenlik konusunda 6'lı masanın bir konsensüsle sağlanmış bir kararı var mı?" ifadelerini kullandı.

"1980'lerin vergi sistemini getirerek, neye çare olacaksınız?"

İYİ Parti'nin ekonomiye ilişkin açıklamalarına da değinen Karakaya, "İP ekonomi konusunda bir açıklama yapıyor, ciddi bir fiyasko, herkes şaşkın. 'Doğrudan vergileri azaltacağız' diyor ama asıl programın arkasında vergilerin arttırılacağını görüyoruz. İlk kez bir siyasi hareket vergi incelemesini siyasi bir baskı unsuru olarak kullanacağını deklere ediyor. Vergileme sistemi diye bir şey yok. 1980'lerin köhneleşmiş, terk edilmiş, kimsenin geri dönmesini istemediği bir vergi anlayışını getirip, yeni bir model olarak sunmaya kalkıyorlar. Kimi kandırıyorsunuz? Ne diyor buna Babacan? Kılıçdaroğlu ne diyor? Yani Kılıçdaroğlu bir eski hesap uzmanı olarak diyebiliyor mu? 'Ben bu partinin açıkladığı vergi sistemini, ekonomik modeli aynen kabul ediyorum' diyebiliyor mu? Babacan diyor mu? Yok, bilakis eleştiriyorlar. Böyle bir fiyasko olmaz. 1980'lerin vergi sistemini getirerek, neye çare olacaksınız? Neyin çözümü olacaksınız? İttifak diyorlar ama sadece bir konuda. Sonrası ne olacak? Sonrasını onlarda bilmiyor. Yani bugün aday belirlemelerinin gerekçesi, özellikle Türkiye'nin sorunlarına yönelik konularda boş oldukları için, herhangi bir hazırlıkları olmadığı için ya da bir ittifak oluşturamadıkları için. Aday belirlememelerin en büyük sebebi ülkenin sorunlarına çözüm konusunda bir politikalarının olmaması, herkesin ayrı bir telden çalması, bir ittifak halinde olmamalıdır. Yani 6'lı masada yapılmaya çalışılan mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olmayan koalisyon yapısını bir araya getirmek" dedi.

"6'lı masanın ömrü bitti 6'lı masa dağılacak, aday belirleme süreciyle sadece süreci uzatmaya yönelik atılan adımlar var"

6'lı masanın ömrünün bittiğini ve dağılacağını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcı Karakaya, şöyle konuştu: "6'lı masanın ömrü bitti. 6'lı masa dağılacak. Aday belirleme sürecinin ertelenmesi 6'lı masanın ömrünü uzatmaya yönelik, kamuoyunu oyalamaya yönelik. Dolasıyla hiçbir konuda çözüm getiren, bir çözüm üreten yaklaşımları olmadı. Bugün Türkiye'deki tartışma programlarında en çok konuşulan şey; millet artık iktidarı değil, muhalefeti eleştirmeye döndü. Türkiye'nin ciddi bir muhalefet sorunu olduğu söyleniyor. Elbette muhalefet bu anlamda önemlidir. Çözümler açısından önemlidir. Eleştiriler açısından önemlidir. Bizim şu andaki Cumhur İttifakımızın alternatifi olarak kendini ortaya koyan ittifak bugüne kadar hiçbir şekilde çözüm önerisiyle ortaya çıkmamıştır. Bugün iktidar pandemiden sonra yaşanan ekonomik sıkıntılarla alakalı sürekli tedbirler alıyor, önlemler ortaya koyuyor. Yaptıkları alternatif bir öneri yok. Muhalefetin yaptığı sadece yapılanı eleştirmek ve vatandaşın rahatsızlıklarını kaşımaktan başka bir şey değil. Oysa pandemi tüm dünyada fiyatlar konusunda ciddi bir artışa neden oldu. O fiyat artışlarında sebebi, pandemi öncesinde uygulanan tüm dünyadaki küresel üretim modelleriydi. Stoklar çok düşük seviyedeydi. Dolasıyla pandemi döneminde üretimin kısılmasıyla birlikte tüketimin aynı devam etmesi doğal olarak fiyatlarda da bir artışa neden oldu. Türkiye'de de bunun etkileri oldu. Türkiye bu konulardaki birçok şeyi çok rahat bir şekilde aştı. Pandemi döneminde tüm dünyayla mukayese ettiğinizde kendi insanına, bu salgından korunması, hastalığa yakalananların tedavisinde Türkiye'den daha önde olan hiçbir ülke olmadı. Hiç kimse hastane kapılarından döndürülmedi, kimseden 5 kuruş para alınmadı. Türkiye dışarıdaki vatandaşlarını da uçak göndererek, getirdi. Avrupa ülkelerindeki birçok Türk vatandaşı pandemi döneminde Türkiye'ye dönmeye tercih etti. Dolasıyla bunların unutulmaması gerekir. O gün kimse ekonomi düşünmüyordu, o gün kimse başka konulardan bahsetmiyordu. Elbette ki dünyadaki bu üretimsizlik hali ve üretimin durması arkasından bazı ekonomik sorunları da beraberinde getirdi. Türkiye'de devlet memuruna 'git evinde yat' dedi ama günü geldiğinde de maaşını tıkır tıkır ödedi. Özel sektöre istihdam yardımı yaptı, kira yardımı yaptı. 17 kalemde bu yardımlarını devam ettirdi. Dedi ki; 'Çalışanlarını bu dönemde işten çıkaramazsın' ve dolasıyla Türkiye'de pandemi döneminde bir Allah'ın kulu işini kaybetmedi. Bunların hepsi bir bedel, bir maliyettir. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor, PKK ile mücadele ediyor. Bu 40 yıl içerisinde 10 binlerce insanımızı teröre kurban verdik. Dünya kadar şehit verdik, hala da devam ediyor. Fakat terörle mücadelede belli bir noktaya kadar da geldi. Fakat ekonomiyi eleştiren, düşünmeyen, çözüm önerisi sunmayan, eleştiriden başka bir şey geliştiremeyen 6'lı masa, 40 yıldır Türkiye'nin terörle mücadele için yaptığı harcamaları, terörün 40 yıldır Türkiye ekonomisine indirdiği darbeyi kimse konuşmuyor. Yetkili ağızlar bunun 2 trilyon dolar olduğunu söylüyor. Bu harcamanın çeyreğini alsak, 500 milyar dolar. Eğer 500 milyar dolar terörle mücadeleye gitmeseydi, ekonomide kalmış olsaydı, bugün Türkiye'nin 1 cent dahi dış borcu olmayacaktı. Hem bir taraftan teröre destek vereceksiniz, hem diğer taraftan terörle yapılan mücadeleye köstek olacaksınız, ondan sonra dönüp ekonomi konuşacaksınız. O zaman terörün ekonomiye verdiği zararı da dikkatlerden kaçırmamamız gerekiyor. Onun için diyoruz ki; artık terörün kökünün kazınması lazım. Beka sorunuyla Türkiye'nin artık uğraşmaması lazım"

Toplantıya MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar, MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın ile partililer katıldı. Karakaya, beraberindeki heyet ile birlikte Kastamonu Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüştü. - KASTAMONU