MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın\'dan yerel seçime ilişkin açıklama Açıklaması

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Çolakbayrakdar, her mahalle için ayrı projeler geliştirdiklerini ve bunları imkanlar ölçüsünde hayata geçirdiklerini belirtti. İlçenin her cadde ve sokağında çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın gelecekte insanların yaşamak için can atacakları bir cazibe merkezi olacağını söyledi. Programa MHP ve AK Parti ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.