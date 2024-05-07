MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail ve 1 Mayıs açıklamaları - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail ve 1 Mayıs açıklamaları

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili olarak Taksim ısrarını maksatlı bulduğunu ifade etti. Bahçeli, Türk polisine teşekkür ederek, polislerin asıl emekçi olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze katliamını lanetleyen Bahçeli, Netanyahu için hesap gününün yakın olduğunu söyledi. Ayrıca, ABD'deki üniversite mezuniyet töreninde Filistin bayrağı açan öğrencilere uygulanan ters kelepçe olayını eleştiren Bahçeli, çifte standartlara karşı olduklarını belirtti.

07.05.2024 12:31
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olması önemli adımdır. Türkiye'nin İsrail ile ihracatını diline dolayanların fitne çıkarları bozulmuştur"

-"Hayatları tembellikle geçen küçük bir azınlığın Taksim'e yürüme gayesi her şeyden evvel maksatlıdır. Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Bu taksim ısrarı nedendir. Emekle Taksim'in ne alakası vardır. Üç beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti"

-"Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler cümlesi ile haindir"

-"Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış söz konusu değildir. 35 bin kişinin dökülen kanı Netanyahu'yu boğacaktır"

-"İsrail'in Gazze katliamı pek çok ülkede protesto edilmiştir. Barbar saldırılar lanetlenmiştir. İsrail vatandaşları da hükümetlerini kınamakta saldırıların durmasını talep etmekte"

-"ABD'de bir üniversitede mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin bayrağı açmış, soykırım karşıtı sloganlar atmıştır. Öğrencilere ters kelepçe uygulaması yapan ülkelerin hali rezalettir. Hani nerede insan haklarına riayet. Hani nerede adalet ve hukuka bağlılık"

-"Bizim bu çifte standarda karşı karnımız tok yüzümüz dönüktür. İnsanlık zulüm karşı bilenmiştir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail ve 1 Mayıs açıklamaları - Son Dakika

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