MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İşte görüyorsunuz TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. TÜSİAD'ın mensubiyet... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İşte görüyorsunuz TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. TÜSİAD'ın mensubiyet...

21.06.2022 12:26

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İşte görüyorsunuz TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. TÜSİAD'ın mensubiyet duyduğu ülke neresidir" -"Bir kez olsun milli olun.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İşte görüyorsunuz TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. TÜSİAD'ın mensubiyet duyduğu ülke neresidir"

-"Bir kez olsun milli olun. Boş yapmayın, Türk de olamıyorsanız bari insan olun"

-"Küresel ekonomi fırtınalı bir havada, bozuk pusulayla yolunu bulma çabasındadır. ABD, Birleşik Krallık ve Almanya faiz silahına sarılmışlardır fakat silahtaki mermi azalmaktadır"

-"Gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu çıkarmaktadır"

-"NATO Genel Sekreteri'nin sözlerini neye yorumlamalıyız. Gıda sorunu yaşanıyorsa bunun sorumlusu küresel emperyalizm değil midir?"

-"Tahıl koridorunun inşasıyla ilgili çabalara destek verilmesi gerekirken Fransa Cumhurbaşkanı'nın Kiev'e gitmesi ve Romanya üzerinden bir yol açılmasını istemesi bize göre yamyamlıktır"

-"İnsanlar aç kalmış, açıkta kalmış, sözde gelişmiş ülkelerin umurunda değildir. Bu aşamada Rusya- Ukrayna savaşının sonuçları tüm dünyada hissedilmektedir"

-" Mısır, bu olumsuz gelişmelerden en çok mağdur olan ülkelerin başında gelmektedir"

-"Mühim olan Türkiye'nin alacağı pozisyon, üstleneceği tarihi roldür. Türkiye ekonomisinde pireyi deve yapan siyasi sefillerin dünyanın nereden nereye geldiğini göremedikleri ortadadır"

-"Patates, soğan, patlıcan fiyatlarını abartanlara diyorum ki biraz vicdanınız kaldıysa, kimin tarafında olduğunuzu açıklayın"

-"TÜSİAD'ın selam durduğu İsveç, Kandil'in finans bankasına dönüşmüştür. Zillet ittifakı ile İsveç bu durumdan mutlu mudur? Brüksel'de toplanan NATO Savunma Bakanları toplantısında PKK'nın elindeki silahların Sayın Akar eliyle muhataplarına gösterilmesi ihanet çetesinin nerelere ulaştığının göstergesidir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İşte görüyorsunuz TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. TÜSİAD'ın mensubiyet... - Son Dakika

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