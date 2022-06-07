MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

07.06.2022 11:34
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu - Son Dakika

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