MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) arasında hiçbir fark olmadığını belirterek, "FETÖ'yü ve PKK'yı artan dozlarla siyasal alana çekmek için kapalı devre iş tutanları, bu uğurda faaliyet içinde olanları Türk milleti asla affetmeyecek, bunları gelmeden tarihin çöplüğüne fırlatıp atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Devlet Bahçeli, "iftira ve ihanet cephesine dönüşen irili ufaklı partilerin Türkiye aleyhine estirdikleri yalan rüzgarının kendilerini zora sokacak fırtına halini aldığını" kaydetti.

"Türk siyaset hayatının bu tip ve böylesi bir yozlaşma akımına kapılan partileri daha fazla taşıma imkanı, daha fazla hazmetme ihtimali, eşyanın tabiatına aykırı olduğu gibi, akıl, ahlak ve milli irade ölçülerine de bütünüyle terstir." ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye'yle hesaplaşmak için sıraya girmiş iç ve dış mihrakların ümit kapısı olan "zillet partilerinin" demokrasi güvenliğini her açıdan tehdit ettiğini bildirdi.

"Kılıçdaroğlu, bir kez daha yaş tahtaya basmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum ziyaretinin hemen ardından Uludere'yi ziyaret etmesinin "su katılmamış bir provokatörlük" olduğunu kaydetti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Roboski' diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu, bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Ortasu köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde yaşanan müessif hadisenin üzerinden geçen 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak, aymazlık ve tabansızlıktır.

Kılıçdaroğlu, özellikle şunu bilmelidir ki Türkiye'de 'Roboski' diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Roboski tanımlaması, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastetmek, taş koymak, pusu kurmak, ateş açmak, bölücülüğe hizmet etmektir. Kılıçdaroğlu, Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı, helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir.

Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir, bu çerçevede yanlış hesap, yüklü bir maliyetle Türk milletinin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine binecektir."

"Zillet ittifakı, PKK'nın kanlı ve kahredici istikametindedir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin her başarısının, her milli kazancının, başta CHP olmak üzere diğer partilerde derin hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Söz konusu partilerin ülke gerçeklerinden koptuğunu kaydeden Bahçeli, "Bu ittifakın kendine bile devası olmayan marjinal bir partisinin sözde Kürt sorununu gündeme getirip Cumhur İttifakı'na akıldanelik yaparak mesaj vermeye çalışması, beyhude bir rezaletin, sipariş bir hıyanetin dile getirilmesinden başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye düşmanlarına acentelik yapan, milli birlik ve dayanışma ruhuna zehir saçan iflah olmaz münafıkların sözde Kürt sorununu ısıtıp ısıtıp ana gündem konusu yapma iştahları, kiralık siyasetlerinin, sömürgeleşmiş zihniyetlerinin, mandacı şahsiyetlerinin ibretlik bir sonucudur.

Bu teslimiyetçi ve tezvirat ehli ikiyüzlü devşirmelere milletimizin kulak vermesi, dikkate alması, ciddiyete müstahak görmesi muhal bir hayaldir. Maalesef zillet ittifakı, PKK'nın kanlı ve kahredici istikametindedir."

"FETÖ, zillet ittifakını ahtapot gibi sarmıştı"

FETÖ'nün de "ahtapot gibi" bu ittifakı sardığını, akıl ve siyasetine ambargo koyduğunu ifade eden Bahçeli, "PKK'nın yıllardır siyasallaşma arayışlarına refakat eden HDP'nin hala ve henüz siyaset ve demokrasi hayatından çıkarıl(a)maması büyük bir risk ve tehlike olarak karşımızda duruyorken FETÖ'nün zillet ittifakında siyasal taban tutma çabaları da bir diğer vahim gelişme halinde belirginlik kazanmış durumdadır. Görülen ve görücüye çıkarılan yakıcı gerçek şudur ki FETÖ'yü siyasallaştırmak için zillet ittifakı, aynı zamanda kuluçka, aynı zamanda kundak işlevi görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, FETÖ'nün "zillet ittifakı"nı taşıyıcı beden olarak kullandığını, buna yönelik hiçbir itiraz veya aykırı sesin de duyulmadığını belirtti.

"CHP ve diğer vagon partileri, eğer FETÖ'yü siyasallaştırma hususunda gizil ve gizli bir hedefin takipçisi ise bunu milletimizin karşısına çıkıp anlatacak yürekli tavrı gösterebilmeli ve kararı da Türk milletine bırakmalıdırlar." ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları belirtti:

"Bizim nazarımızda PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. PKK'nın yörüngesine sabitlenen zillet partilerinin FETÖ'nün siyasette açık seçik temsili noktasına gönüllü olmaları malumun ilanı, bilinenin ibrası şeklinde okunacak, böyle de yorumlanacaktır. Hiç kimse minderden kaçmamalı, kaçak güreşmemelidir. Siyasi namus gereğince herkes tercihini yapmalı, nerede durduklarını, kimlerle yanak yanağa verdiklerini, nasıl bir emel ve hedef birlikteliği içinde yer aldıklarını açıklamalıdır."

ABD yönetimine tepki

Bahçeli, "Türkiye'nin aleyhine konuşlanan Biden muhalefeti, PKK'yla FETÖ'nün oksijen çadırıdır, soğuk hava deposudur, siyasi sığınağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinin yoğun faaliyetleriyle, ABD'nin, FETÖ'nün siyasallaşmasına ortam hazırlaması ve destek vermesinin tutarlılık gösterdiğini kaydeden Bahçeli, "ABD'nin siyasal sistemine tıpkı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler gibi Gülen hareketinin de partileşerek girmesinde yarar vardır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Teröristbaşı Gülen'i Türkiye'ye iadeye yanaşmayan ABD yönetimi, Washington ile Pensilvanya arasında casusluk ve istihbarat köprüsü değil, siyasi bağlantı kuracak tavrı gösterebilmelidir.

Şayet arzu ediliyorsa Gülen hareketine kurdurulacak muhtemel parti, ABD siyaseti ve zillet ittifakıyla eş zamanlı diyalog kanallarını da netleştirecek, 15 Temmuz'un planlayıcıları ve uygulayıcıları gecikmeyle de olsa aynı çatının sütunları halinde buluşacaklardır. Türk milleti, zemzem diyerek zehir servisi yapanları tanımaktadır."

2023'ün, Türkiye düşmanlığının söküp atılacağı milat olacağını kaydeden Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın da bu hedefe ulaşma kararlılığında olduğunu bildirdi.

Bahçeli, "FETÖ'yü ve PKK'yı artan dozlarla siyasal alana çekmek için kapalı devre iş tutanları, bu uğurda faaliyet içinde olanları, Türk milleti asla affetmeyecek, bunları gelmeden tarihin çöplüğüne fırlatıp atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.