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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: "Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz" - Son Dakika

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: "Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz"

28.11.2021 15:01

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: "Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz" MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül: "Dünya'da meydana gelen sıkıntıları görmezden gelerek, bunlar yokmuş gibi bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak insafsızlıktır" MHP'liler 'Adım...

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: "Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz"

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül: "Dünya'da meydana gelen sıkıntıları görmezden gelerek, bunlar yokmuş gibi bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak insafsızlıktır"

MHP'liler 'Adım adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında Sakarya'da

SAKARYA - 'Adım adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında Sakarya'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Dünya'da meydana gelen sıkıntıları, daralmayı, enflasyonu, ve her alanda yaşanan sıkıntıyı görmezden gelip, bunlar sanki yokmuş gibi hareket ederek bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak en hafif tabir ile insafsızlıktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı il ziyaretleri kapsamında MHP Milletvekilleri ve MYK üyeleri Sakarya'da STK, muhtarlar ve basın ile bir araya geldi. MHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Av. Muhammed Levent Bülbül, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sakarya ve Kocaeli'den gelen partililerin yanı sıra AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Barosu Başkanı Avukat İlknur Ebiz Yıldız ile çok sayıda STK temsilcisinin de katıldığı program Serdivan ilçesinde bulunan bir tesiste düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar gerçekleştirdi. 2023 seçimlerine vurgu yapan Akar, " Türkiye'nin önünde bulunan en önemli seçim, tabiri caizse bir eşiğin atlanması ve mihenk olarak tabir edebileceğimiz seçim 2023 yılı Haziran ayında yapılacak. Türkiye'nin önümüzdeki 50-100 yıllık periyotlar dahilinde, Türk milletinin aziz milletimizin, aziz vatan toprağında ilelebet payidar kalmasına, kökleşip devlet teşkilatı altında daha uzun süreler varlık göstermesine netice verecek ciddi bir yapılanma ve siyasi organizasyonun yegane seçimi olan 2023 seçimi bizim için önem arz ediyor" dedi.

Verdiğimiz oydan bu ve öbür dünyada sorumluyuz

2023 yılında gerçekleşecek olan seçimlerin öneminden bahseden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu 2023 meselesi öyle sadece parti meselesinden çıkmış, iş gerçekten Devlet beyin söylediği gibi beka meselesine geldi. Onun için bu 2023 seçiminde bir şeye karar vereceksiniz, takım tutar gibi parti tutmayacaksınız, benim size tavsiyem bu olaylara bakın ne oluyor. Bu seçim Türkiye'nin beka seçimi 100'üncü yılda. Bir oy o kadar önemli ki, herkesin oyu bir oy. Ama verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz. İşler iyi çıkarsa çok iyi ama işler sıkıntıya düşerse o verilen oyla o zaman hem bu dünya hem öbür dünyada vebal altında kalırız" diye konuştu.

Türk devleti hiçbir zaman diz çökmedi ve çökmeyecektir

15 Temmuz'da başarılı olamayanların bu kez ise Türk milletini ekonomik bir darbe ile karşı karşıya bıraktığını ifade eden MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, "Hepinizin bildiği üzere 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ile başarılamayan Türk devletine diz çöktürme operasyonu hiç aralıksız devam etti ve bugünlere kadar geldi. Türk milleti o gün bu darbe girişimine geçit vermedi. O gün becerilemeyen, başarılamayan darbe girişimi bugünlere kadar geldi ve bugünde bir ekonomik darbe girişimi ile Türk milleti karşı karşıya kaldı. Ancak herkes şunu bilsin; Türk devleti hiçbir zaman diz çökmedi, bugün ve bundan sonraki günlerde de hiçbir zaman diz çökmeyecektir" şeklinde konuştu.

En hafif tabir ile insafsızlıktır

Yaşanan sıkıntılar ile mücadele içerisinde olunduğuna değinen TBMM Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise, "Türkiye kolay bir sürecin içerisinde değil, kalkıp bir elimiz yağda, diğer elimiz balda gibi bir anlayışında değiliz. Ekonomik anlamda yaşadığımız problemler var, sosyal alanda sıkıntılar var. Bunların olmadığı iddiasında değiliz. Hayat pahalılığı ve fiyat istikrarının temin edilmesi noktasında bir takım sıkıntılar ile karşı karşıyayız. Türkiye şuanda bunlarla mücadele içerisinde, hükümet şuan bunlarla mücadele içerisinde. Türkiye'nin kronik ekonomik kırılganlıklarını hepimiz biliyoruz. Ama şuan Dünya'yı 2 yıldan beri kasıp kavuran ve Dünya'da en güçlüyüm diyen, ekonomi ve kamu maliyesi en dirençli olduğunu iddia eden, her yıl cari fazla veren ülkelerin bugün geldiği durumları görmezden gelerek, Dünya'da meydana gelen sıkıntıları, daralmayı, enflasyonu, tedarik zincirlerinde yaşanan bunalımı, akaryakıt, lojistik ve her alanda yaşanan sıkıntıyı görmezden gelerek, bunlar sanki yokmuş gibi hareket ederek bir şeyleri izah etmek veya eleştiri yapmak en hafif tabir ile insafsızlıktır" ifadelerini kullandı.

Bunu konuşan oldu mu?

Bülbül, "Türkiye'nin başından geçen badireleri namusluca, insaflıca ortaya koyup arkasından ekonomide atılan adımlarda şunlar eksik, burada yanlış yapıyorsunuz dediğiniz zaman vatandaş nezdinde itibarınız olur, siyasette de itibarınız olur. Hain terör örgütü dış odaklar tarafından desteklendiği gibi Türkiye'de siyasi anlamda bir takım yapılarca bizzat desteklenmekte, onun siyasi uzantısı olarak faaliyet gösteren yapılar, partiler HDP bugün Türkiye'de ekonomiyi en fazla eleştiren, sofrada vatandaş aç söylemi ile ülkede büyük bir kötümserlik havası yaymaya çalışan bir siyasi parti. Sormamız gerekmiyor mu, siz Türkiye'de ekonomiden bahsediyorsunuz ama Türkiye'ye belki ekonomik olarak tarih boyunca en fazla yükü yükleyen, bu terörün kaynağını kalkıp meşru görerek onları şımartıp, besleyip ve cesaretlendirerek acaba Türkiye'ye sadece güvenlik ve milli güvenlik açısından değil, ekonomi açısından da nasıl bir yük yüklüyorsunuz bunu konuşan oldu mu?" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Türkiye, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: 'Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: "Verdiğimiz oydan hem bu dünyada hem öbür dünyada sorumluyuz" - Son Dakika
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