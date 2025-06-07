MHP Heyetleri Bayramlaşma Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

MHP Heyetleri Bayramlaşma Kabul Etti

MHP Heyetleri Bayramlaşma Kabul Etti
07.06.2025 13:09
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MHP, bayramlaşma kapsamında farklı partilerin heyetlerini kabul etti ve kardeşlik mesajları iletildi.

MHP, DEM VE AK PARTİ HEYETLERİNİ KABUL ETTİ

MHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programlarında, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığında, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet, partilerin ziyaret heyetlerini kabul etti. MHP heyeti ilk olarak, DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyeti kabul etti. Ardından, DEM Parti heyeti kabul edildi. DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Zülküf Uçar, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Cemile Turhallı Balsak ve Parti Meclisi Üyesi Fatma Koçyiğit Öner yer aldı.

'SÜRECİN KARDEŞLİĞE EVRİLMESİNİ UMUT EDİYORUZ'

DEM Parti'li Zülküf Uçar, bayramların kardeşliğin, kucaklaşmanın sağlandığı süreçler olduğunu belirterek, "Sayın Bahçeli tarafından yapılan konuşma sonrasında ve 27 Şubat'la birlikte, hakikaten toplum barış umutlarını büyütmeye çalışıyor. Bizler de DEM Parti olarak büyütmeye çalışıyoruz. Bu noktada gerçekten barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız ve bu sürece de sahip çıkmamız gereken bir süreçteyiz. Sayın Bahçeli'nin, öbür tarafta komisyon noktasındaki çıkışı da çok değerliydi. Komisyonun kurulması, hem sürecin toplumsallaşması açısından hem de bu sürecin hukuki boyutuyla zeminini sağlamlaştırma açısından önemliydi. Bizim de en temel mücadele ve talep noktasında oluşması gerektiğini düşündüğümüz bir alan. Bu noktada biz, tekrardan bu sürecin barışa evrilmesini, demokrasiye evrilmesini, kardeşliğe evrilmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

'KANGREN HALİNE GELEN PROBLEMİN ÇÖZÜLMESİ LAZIM'

MHP'li Topcu ise "Burada siyaset yapıyoruz, bu millet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çözüm yeri de Meclis. Yani orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım. Artık kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım. Çok güzel şeyler, başlangıçlar yapıldı, devam da ediyor aslında. Onun için de bütün gayretler de görülüyor, kimlerin ne yaptığı, nasıl bir çaba içerisinde olduğu. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz, iyi niyetle yaptığınız katkılardan dolayı" dedi.

'GELDİĞİMİZ NOKTA MUTLULUK VERİCİ'

MHP heyeti, daha sonra AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlığındaki heyeti ağırladı. Heyetlerin bayramlaşmasının ardından konuşan AK Parti'li Sürekli, "'Terörsüz Türkiye' konusunda geldiğimiz nokta mutluluk verici. Zaten bayram sloganımız da bu şekilde. İnşallah kardeşlik süreci pekişerek devam edecek ve süreç planlandığı gibi, konuşulduğu gibi, görüşüldüğü gibi nihayete erdiğinde ülkemizdeki bu sorunu da bir daha açılmamak üzere, bu sayfayı da kapatmış olacağız" açıklamasında bulundu.

MHP, bayramlaşma programı kapsamında Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi heyetlerini de kabul etti.

Eda KOÇ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Politika, Spor, Son Dakika

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