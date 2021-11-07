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MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir' - Son Dakika

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'

07.11.2021 13:42

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Gurup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir' MHP İstanbul Arzu Erdem, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de, şehit yakınına küfretmesiyle ilgili "Gurup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten...

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Gurup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'

RİZE - MHP İstanbul Arzu Erdem, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de, şehit yakınına küfretmesiyle ilgili "Gurup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir" dedi.

Partisinin 'Adım adım 203, İl İl Anadolu' programı kapsamında Rize'ye gelen Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Erdem "Şehit ve gazilerimiz sırtımızda ki vebal diyoruz. Her milletvekilinin o vebali doğru taşıması gerekiyor. Hepsi bizim başımızın tacı. Topraklarımız şehitlerimiz ile nurlanmıştır. Onun için ben özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin onurlu bir milletvekili olarak yapılanı görmezden gelemeyiz. Bu konuda sadece gurup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir. Bir şehit yakınına sinkaflı küfürler etmek ve buna ses çıkarmayan bir kadın genel başkan. Bir kadın olarak, bende bir kadınım ve analarımızın göz yaşı dinmiyor. Bu vatan toprakları şehit kanları ile sulanmıştır. Bunu kabul etmemiz imansız. Ne unutacağız ne unutturacağız. Türk milleti de gerekli cevabı verecektir. Tüm analar, tüm kadınlar adına, şehadete ermiş tüm kahramanlarımız adına herkes gerekli cevabı verecektir. Burada ki hassasiyetimiz ortada. Bunu kabul etmemiz asla ve asla mümkün değil"

O kendine yakışanı yaptı. Çünkü onların neyin siyasi uzantısı olarak hareket ettiği ortada. Zillet ittifakının içerisinde neyin parçası oldukları ortada. Atatürk posterinin önünde fotoğraf verip daha sonra Diyarbakır'da terörist heykelinin önünde fotoğraf veren bir partinin genel başkanıyla birlikteler onlar. CHP ile İP bir arada. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türk Milleti bunu görecek. Her gün kendi yüzleri, kendi şekilleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdide bizim kahramanlarımız, nurlanmışlarımıza yaptılar bunu. Onların yakınlarına yaptılar bunu. Bunu biz affetmeyeceğiz. Affetmemizde imkansız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarından dolayı Rize'nin İkizdere ilçesinde kendisini protesto eden vatandaşlara partililerin saldırdığı olaya da değinen Erdem, kendisinin defalarca Rize'ye geldiğini ve hiçbir provokasyon ile karşılaşmadığını dile getirerek "Ben Rizeli değilim ama Rizeliyim. Rizeliler kalbi, gönlü feraseti o kadar yüksek ki o kadar güzel. Ben Rize'ye geldiğim için o kadar onurluyum. Sıkıntılar olabilir, hepimizin sıkıntıları var. Ben milletvekiliyim, milletvekili olarak diyebilirlerdi, eleştirebilirlerdi. Çıkıp ülkemizin cumhurbaşkanına o tarz benzetmelerde bulunmak ne bir parti genel başkanına ne bir anneye ne bir kadına yakışmaz. Kendisi bu açıdan siyasetinde insanlığında yanlış bir örneğidir. Bunu kabul etmemiz imkansız. Ben Rize'de o kadar rahat dolaşıyorum ki. Biri eleştirdi diyelim kalkıp onla kavga mı edelim. Eleştirecek tabi ki. Bizde yapabildiklerimizi, yapmaya çalıştıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız. Dünya top yekün saldırı altında ve ülkemiz küresel çeteler tarafından hedef alınmış. Vatanımız bölünmeye çalışıldı, Türk milletine kefen biçilmeye çalışıldı. Bunların karşısında hep birlikte durduk. Rize'de başı çekti bu açıdan. Rizelilere nasıl 'Provokatör' diyebilirsiniz. Buradan çıkmış bir Cumhurbaşkanına nasıl öyle bir benzetme yapabilirsiniz. Türkiye genelinde tüm illerin bunu protesto etmesi gerekiyor. Bu insan buralarda gezdiği zamanda bunun cevabını vermesi gerekiyor. Aynı şekilde şehit yakınına da cevap vermesi gerekir. Siyaset böyle kolay yapılmaz. Siyaset ahlaktır, siyaset etiktir, siyaset onurdur. Sen Türk milletinin temsilcisisin. Türk milleti şehit yakınına küfür eder mi hiç? Sen bir vekil olarak böyle bir adilik yapıyorsun. Bunu kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir'

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, İYİ Parti, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: 'Grup başkan vekilliğinden istifa etmek yetmez, vekillikten de gitmesi gerekir' - Son Dakika
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