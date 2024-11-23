MHP'li Ersoy'dan Kültürel Yatırımlara Vurgu - Son Dakika
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Politika

MHP'li Ersoy'dan Kültürel Yatırımlara Vurgu

MHP\'li Ersoy\'dan Kültürel Yatırımlara Vurgu

Baki Ersoy, kültürel koruma projelerinin Türk milletinin mirasına önem taşıdığını belirtti.

23.11.2024 12:46
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Türk milletinin kadim mirası ve kültürel koruma projeleri önem verdiğimiz projelerdir" dedi.

Ersoy; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Kültürün Türk milletinin köklü varlığını geleceğe taşıyan en büyük güç olduğunu söyleyen Baki Ersoy, "Sayın bakanım sunumunuzda değindiğiniz veriler, Türkiye yüzyılında, kültür ve turizm alanında yapılan yatırımların ne denli hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha görmemize vesile oldu. Teşekkür ediyoruz. Kültürümüz, tarihimiz ve medeniyetimiz, Türk milletinin köklü varlığını geleceğe taşıyan en büyük güçtür. Bu düşüncede, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2025 yılı bütçesi, sadece bir finansal plan değil, aynı zamanda milletimizin tarihine, kimliğine ve değerlerine yapılan bir yatırımdır. Özellikle de Yüce Türk Milletinin Kadim Mirası ve Kültürel Koruma Projeleri oldukça önem verdiğimiz projelerdir. Bakanlığımız, "Geleceğe Miras" ve "Neolitik Çağ Araştırma Projesi" gibi çalışmalarla Türk tarihini ve medeniyetini gün yüzüne çıkarmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe gibi alanlarda yapılan kazılar, Türk milletinin dünya tarihindeki yerini bir kez daha göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla 765 arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmasının yürütülmesi, ülkemizin kültürel mirasının korunması için gösterilen yoğun çabayı ortaya koymaktadır. Bu kazılar, sadece geçmişimizi aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda kültür turizmi alanında da Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürütmüş olduğu projelerle, kültürümüzün Dünya Sahnesindeki Yeri git gide daha ileri seviyelere gelmektedir. Bakanlığımız, Türk milletinin dilini, sanatını ve tarihini dünyaya tanıtma misyonunu başarıyla sürdürmektedir. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 30 değerimiz, Türkiye'yi bu alanda dünya lideri konumuna taşımıştır. Bunun yanında, 2024 yılı içinde 4 bin 122 eserin farklı dillere çevrilmesi, Türk kültürünün evrensel düzeyde tanıtılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki eserlerinin sayısının artırılması, Anadolu'nun zenginliklerinin korunması ve tanıtılması için atılan adımlar, milli kimliğimizi güçlendiren çalışmalardır. Özellikle de yurt dışından 2024 yılında iade edilen 45 eser, kültürel varlıklarımızın korunması konusundaki kararlılığımızın ifadesidir. Türk milletinin misafirperverliği, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri, ülkemizi dünya turizminde zirveye taşımıştır. 2024 yılında 49,2 milyon turist ağırlamış ve 46,9 milyar dolar gelir elde etmiş olmamız, bu alandaki başarımızın somut göstergesidir. 2025 yılı için hedeflenen 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir, Türk turizminin sürdürülebilirlik ve kalite odaklı gelişimini kanıtlamaktadır. Bakanlığımız tarafından yürütülen, Türk Dilinin ve Sanatının Gücü üzerinde çalışmalar da dikkat çekmektedir. Türkçe, Yunus Emre Enstitüsü ve "Tercihim Türkçe Projesi" ile 68 ülkede 20 binin üzerinde öğrenciye öğretilmiştir. Türk tiyatrosu, opera ve balesi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dikkat çeken başarılara imza atmıştır. 2023-2024 sanat sezonunda 2,2 milyon seyirciye ulaşan Devlet Tiyatrolarımız, milli kültürümüzün sanat yoluyla aktarılmasında öncü bir rol oynamaktadır. Sunumunuzda, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, ekonomisiyle, turizm imkanlarıyla ve gastronomisiyle, cennet vatanımızın her bir köşesini tanıtmak amacıyla yapılan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin önümüzdeki dönemlerde seçim bölgem olan Kayseri'de de yapılacağından bahsettiniz. Kayserimiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle, Türkiye'nin gözde turizm şehirlerinden biridir. Binlerce yıllık geçmişe sahip şehrimiz, Kapadokya'ya olan yakınlığı, Selçuklu ve Osmanlı eserleriyle dolu şehir merkezi, Erciyes Dağı'nın eşsiz kayak ve doğa sporları imkanlarıyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Ayrıca Kayseri mutfağı, pastırma ve mantısıyla gastronomi turizmi açısından da önemli bir cazibe merkezidir. Bütün bu özellikler, Kayseri'yi yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir destinasyon yapmaktadır. İlimizin, turizm potansiyelini artırmak adına tanıtım çalışmalarını güçlendirmek ve altyapı yatırımlarını sürdürmek bu sebeple büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ersoy, Kayseri'ye yapılan yatırımlar için teşekkür ederek, "Kayseri'mize yapılan yatırımlar için sizlere teşekkürlerimizi sunarız. Özellikle de yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesi hizmet binası ve Kocasinan halk kütüphanesi hizmet binasının yapımı hemşerilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Develi, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerimizde halk kütüphanelerinin yapımı ise; Kamu Eliyle Destek Projeleri kapsamında 2025 yılı yatırım programına alınmıştır. Bu kütüphaneler, ilçelerimizdeki vatandaşlarımız için bilgiye ve kültürel etkinliklere erişimi kolaylaştırarak, bölgenin kültürel ve eğitsel yaşamına katkı sağlayacaktır. Konuşmamın devamında, seçim bölgem olan Kayseri'nin önemli bir ilçesi olan Bünyan'ın turizm potansiyeline dikkat çekmek istiyorum. Bünyan, sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi yapılar ve kültürel değerlerle Kayseri'nin ve ülkemizin turizm potansiyelini artıracak önemli bir destinasyondur. Bünyan, dünya çapında tanınan ve yüzyıllardır devam eden el dokuma halı kültürü meşhurdur. Bünyan halıları, ince işçiliği ve zarafetiyle hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi görmektedir. Bu zanaatın desteklenmesi, kültürel mirasımızın yaşatılması ve tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, Bünyan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok esere sahiptir. Özellikle Ulu Cami ve Köprübaşı Camii gibi tarihi yapılar, bölgenin geçmişten günümüze gelen kültürel zenginliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca, ilçede bulunan türbeler ve mezarlıklar, inanç turizmi açısından önemli bir çekim merkezi olma potansiyeline sahiptir. Kayseri Valiliği tarafından desteklenen ve hayata geçirilen cam teras projesi turistler tarafından büyük ilgi görmüş, yapıldığı günden bu yana Bünyan'a akın akın turist çekmiştir. Bu durum Bünyan'ın turizm potansiyelini gözler önüne sermiştir. Bakanlığımızın tarafından, bölgenin turizm potansiyelini artırmak adına yapılacak tanıtım çalışmaları, ilçenin kültürel ve doğal zenginliklerini hem ulusal hem de uluslararası platformlarda daha görünür hale getirecektir. Ayrıca, Sarımsaklı Vadisi ve Bünyan halıları gibi öne çıkan değerlerin tanıtımı ve altyapı çalışmaları, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Bu anlamda, Kayseri ve Bünyan halkı desteklerinizi beklemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta sizler olmak üzere, Bakanlığınızın tüm bürokratlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2025 yılı bütçemizin de vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'li Ersoy'dan Kültürel Yatırımlara Vurgu - Son Dakika

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