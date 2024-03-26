MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, emeklilere ek iş önerisinde bulundu - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, emeklilere ek iş önerisinde bulundu

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MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı canlı yayında emeklilerin sadece devletten beklemek yerine aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını ve uğraşmasını önerdi. Kaşlı, öğretmenlerin geçmişte simit ve su satarak ek gelir elde ettiğini hatırlatarak, vatandaşların da aile ekonomisine katkı sağlayacak işler bulmasını istedi.

26.03.2024 09:41  Güncelleme: 09:44
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MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda emeklilerle ilgili kullandığı ifadelerle gündem oldu. Program sunucusunun Devlet Bahçeli'nin hükümete yaptığı seyyanen zam çağrısına karşın artışın gerçekleşmediğini hatırlatmasıyla açılan konuda Kaşlı, pazarda karşılaştığı bir emekliyle diyaloğunu paylaştı.

"BÜTÜN EMEKLİLER 10 BİN LİRA ALMIYOR"

Kaşlı, ekonomide yaşanan sıkıntıları bildiklerini belirterek dünyadaki ekonomik krizin ve Kahramanmaraş depremlerinin ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek "Hükümet 10 bin lira değil de 30 bin lira vermek ister. 10 bin lira emekli maaşının az olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YILBAŞI GİBİ DÜZELECEK"

Türkiye'deki emekli sayısının fazla olduğunu belirten Kaşlı, "Bütün emekliler 10 bin lira almıyor. Yaşı genç emekliler de mevcut. Yılbaşı gibi düzeleceğine inanıyorum." dedi.

"DOMATES Mİ SATARIZ, SU MU?"

Karadeniz'de bulunan gazın ve Gabar'dan çıkarılan petrolün ekonomiye olumlu yansımalarının olacağını söyleyen Kaşlı, programda pazarda karşılaştığı bir vatandaşla sohbetini paylaştı. Emekli maaşına zam bekleyen vatandaşa ne yaptığını sormasına karşın bir şey yapmadığı yanıtı aldığını belirten Kaşlı, "Bizim de bir şey yapmamız lazım" diyerek ek iş önerisinde bulundu.

Kaşlı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Domates mi alır satarız, su mu alır satarız? 10 bin lira ek gelir getirecek. Daha önce ben biliyorum, öğretmen, okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80'li yıllarda. Vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını isteriz sadece devletten beklemek yerine, atalarımızın dedelerimizin yaptığı gibi."

MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, emeklilere ek iş önerisinde bulundu

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Son Dakika Politika MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, emeklilere ek iş önerisinde bulundu - Son Dakika

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