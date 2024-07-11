MHP Milletvekili Sancaklı: Balkanlar'a her zaman sahip çıkmamız gerekiyor - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili Sancaklı: Balkanlar'a her zaman sahip çıkmamız gerekiyor

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Balkanlar'daki soydaşlara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Sancaklı, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması gerektiğini ve benzer saldırıların önlenmesi için tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca Balkanlar'daki zayıflamanın Türkiye'yi de zayıflatacağını ifade etti ve Balkanlar'a her zaman sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

11.07.2024 18:29
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, " Balkanlar'daki soydaşlarımıza sahip çıkmazsak, gerekli desteği vermezsek, oradaki zayıflama bizim ana vatanımızda bizi zayıflatacaktır. O yüzden Balkanlar'a her zaman sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine ilişkin tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Genel Görüşme yapılıyor.

MHP Grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Sancaklı, Hollanda'nın koruması altındaki Srebrenitsa'da, erkeklerin öldürüldüğünü, kadınların günlerce tecavüze uğradıktan sonra katledildiğini anlattı.

BM'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük katliam olarak tarihe geçen bu olaylara, 3 yıl sonra Müslüman ordusu güçlendiğinde müdahale ettiğini ve Dayton Anlaşması'nın imzalandığını belirten Sancaklı, anlaşma nedeniyle bugün Bosna Hersek'te siyasi yapının karmaşık olduğuna işaret etti.

Sancaklı, "2002 yılında bir rapor hazırlandı. Hollandalılar 'Evet, katliamı önleyememişiz.' dedi ve Hollanda hükümeti istifa etti. BM, 23 Mayıs 2024'te bir karar aldı ve 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etti. Cinayet işleyen katil bir de gidip cenazede ağlar. Kendilerine göre günah çıkarıyorlar. Zamanında müdahale etseydiniz de bunlar olmasaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşı orada yaşamış bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Sancaklı, " Osmanlı, benim atalarımı Konya'daki Karaman bölgesinden uç beyliği yapmak için oraya göndermiş, yüzyıllarca kalmışız. Sonra tekrardan geri çağırmış, gelmişiz. O yüzden kimse Balkan Türklerini 'sığınmacı, göçmen' veya başka bir şekilde adlandırmasın." dedi.

"Türk'üm demenin zor olduğu yerden geliyorum"

MHP'li Sancaklı, savaştan sonra binlerce kayıp insanın yerinin tespit edilemediğini, mavi kelebekler sayesinde toplu mezarların bulunduğunu anlattı.

Bosna'da kahvenin kulpsuz fincanlarda içildiğini dile getiren Sancaklı, şunları kaydetti:

"Savaş zamanında Çetnik Sırpların serçe ve yüzük parmaklarını kapatarak verdiği selamı var. Çetnikler, Müslümanların serçe ve yüzük parmaklarını kesiyorlar, 'Kahveyi bundan sonra Çetnik selamıyla, üç parmakla içeceksiniz.' diyorlar. Savaş sonrası bu nedenle Bosnalılar, kulp olmayan fincanlarda kahve içmeye başladı, elleri hilal şeklinde tuttular kahvelerini."

Sancaklı, Balkanlar'da Türklere bakış açısına ilişkin, "Siyasete başladığımda bana 'Siz Balkanlar'dan geliyorsunuz herhalde?' dediler. 'Türk'üm demenin zor olduğu yerden geliyorum.' dedim. Balkanlar'ı bilmeyenler ne dediğimi zaten anlayamaz. Eğer Balkanlar'daki soydaşlarımıza sahip çıkmazsak, gerekli desteği vermezsek, oradaki zayıflama bizim ana vatanımızda bizi zayıflatacaktır. O yüzden Balkanlar'a her zaman sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Katliamları unutmayın, unutursanız tekrarlanacak." sözünü aktaran Sancaklı, "Aynı şey Gazze'de yaşanıyor. Bunlar hiçbir zaman durmayacaklar, hep devam edecekler bu işe. Onun için bizim birlikte hareket etmemiz lazım, birlik olmamız lazım. Birbirimize yapışmamız lazım, dünyanın en güzel memleketine, hakikaten bir cennet varsa Türkiye olduğunu biliyoruz, sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bugünkü oturumun, bütün siyasi partilerin ortak talebiyle yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve tüm partilere teşekkür eden Sancaklı, "Şu anda da Bosna'dan bizi seyrediyorlar ve çok memnunlar. Birkaç tane telefon aldım. Çok mutlu oldular. Bugün biraz duygusallık var tabii ama normal bu da. Birlikten ve beraber olmaktan başka çaremiz yok, bu cennet vatana sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Milletvekili Sancaklı: Balkanlar'a her zaman sahip çıkmamız gerekiyor - Son Dakika

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