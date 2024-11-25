MHP, Uydu Ücretleri İçin TL Çağrısında Bulundu

Politika

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı,"MHP olarak uydu ücretlerinin Türk lirasına çevrilmesi ve Anadolu kanallarına indirim uygulanması görüşündeyiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'de son zamanlarda ulaştırma ve altyapıya yönelik pek çok projenin hayata geçirildiğini ve milletin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Kalkınma Yolu Projesinin yeni İpek Yolu olarak nitelendirildiğini dile getiren Kalaycı, bu projeyle Türkiye'nin, jeo-stratejik konumunun da sayesinde istikrar vadeden yaklaşımını daha yüksek seviyeye çıkaracağını söyledi.

Uydu ücretleri nedeniyle Anadolu'da yerel kanalların kapanma noktasına geldiğini ifade eden Kalaycı, "MHP olarak uydu ücretlerinin Türk lirasına çevrilmesi ve Anadolu kanallarına indirim uygulanması görüşündeyiz." diye konuştu.

- "PTT çalışanları derhal kadroya geçirilmeli"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, karayolları, demiryolları ve PTT'de çalışan on binlerce emekçinin emeğinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi.

PTT çalışanlarının kadro talebi olduğunu vurgulayan Sayyiğit, PTT işçilerinin kadro sürecini sordu. Sayyiğit, "PTT çalışanları derhal kadroya geçirilmeli." çağrısında bulundu.

Sayyiğit, köprü ve otoyollara yapılan zamların da geri çekilmesini istedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, milyonlarca kullanıcısı olan bir platformun kapatılması sırasında bakanlığın iletişim sorunu yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Temurci, deprem sırasında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Temurci, "İnternet, iletişim altyapımıza bizim daha çok iş yapmamız lazım. 90 milyonu aşkın internet kullanıcımız var ancak bunların sadece 7 milyonu fiber kullanıyor. İnternetin hızı, indirme kalitesinde çok büyük problemler var." değerlendirmesinde bulundu.

-"Türkiye'de uçak saatleri çok kötü durumda"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin birçok yerine saat 05.00'te uçak seferlerinin olduğunu belirterek, sefer saatlerini eleştirdi. Ağbaba, "Türkiye'de uçak saatleri çok kötü durumda." ifadesini kullandı.

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesinin konuşulduğunu belirten Ağbaba, devletin işlettiği köprü ve oto yollarda yüksek oranda zammın gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Araç muayene ücretlerine değinen Ağbaba, "Araç muayene ücretlerine, 2025 yılının başında yeniden değerleme oranında yüzde 44 zam yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanının bunu indirme yetkisi var. Cumhurbaşkanının bu yetkiyi kullanmasını bekleyebilir miyiz?" dedi.

Yüksek hızlı tren ücretlerine yapılan zamları da eleştiren Ağbaba, "Yüksek hızlı trene yılda 3 kez zam yapıldı, yeniden değerleme kapsamında yüzde 44 zam yapılması bekleniyor. Bilet fiyatları nereye gidiyor?" diye konuştu.

-"Bir zamanlar eziyetten ibaret olan ulaşım artık konfora dönüşmüştür"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türkiye'nin ulaşım ve altyapıda gerçekleştirdiği yatırımlar ve jeopolitik konumunun getirdiği avantajlar sayesinde uluslararası yolcu ve yük taşımacılığının ana geçiş güzergahı haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin otoyol ve köprü yatırımlarıyla küresel taşımacılığın lojistik merkezlerinden biri olma konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini vurgulayan Erkan, bu gücün yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Erkan, şöyle konuştu:

"Otoyol ağımız 1714 kilometreden 3 bin 796'ya, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımız ise 29 bin 653 kilometreye ulaşmıştır. Çevre yolları bildiğiniz üzere, yerel trafik ile transit trafiği birbirinden ayıran yollardır. Bu yollar, kent merkezlerindeki trafik yoğunluğunu rahatlatmakta ve kesintisiz akım sağlamaktadır. Bu amaçla son 22 yılda 2 bin 226 kilometrelik çevre yolu hizmete sunulmuştur. Halihazırda 667 kilometre çevre yolunda çalışmalarımız devam etmekte olup 1081 kilometrelik kesimde ise çalışmalarımız planlama aşamasındadır.

Son 22 yılda 83 olan tünel sayısı 506'ya, 50 kilometre olan tünel uzunluğu ise 767 kilometreye çıkarılmıştır. 5 bin 967 olan viyadük sayısı 9 bin 961'e, uzunluğu ise 311 kilometreden 790 kilometreye ulaşmıştır. Tüm bu yatırımlar sayesinde trafik güvenliği artırılmış, ölümlü kaza oranı düşmüş ve bir zamanlar eziyetten ibaret olan ulaşım artık konfora dönüşmüştür."

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kamu özel işbirliği projelerine yönelik eleştirilerde bulundu. 2017- 2024 döneminde kamu özel işbirliği projeleri kapsamında 11,8 milyar dolar ödemenin yapıldığını belirten Usta, gelecek 3 yıl boyunca da 7,6 milyar daha ödemenin yapılacağını söyledi.

Osman Gazi Köprüsü ile ilgili de eleştirilerde bulunan Usta, ihaleye fesat karıştırıldığını öne sürdü. Usta, "İşletme süresine 15 yıla 3 yıl 8 ay ekleniyor ve süre 18 yıl 8 aya çıkarılıyor. Sadece 3 yıl 8 ayda yatırım maliyeti 1,2 milyar dolar olan Osman Gazi Köprüsü'ne 3 yıl 8 ayda ekstradan firmanın cebine koyduğunuz para 2,1 milyar dolar. Böyle soygun dünyanın neresinde var?" değerlendirmesinde bulundu.