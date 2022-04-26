Millet Partisi Genel Başkanı Nacar'dan Millet İttifakı'na tepki: Değiştirmezlerse "gasp ittifakı" diyeceğiz - Son Dakika
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Millet Partisi Genel Başkanı Nacar'dan Millet İttifakı'na tepki: Değiştirmezlerse "gasp ittifakı" diyeceğiz

26.04.2022 22:10

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, içinde olmadıkları bir ittifakta "Millet" isminin kullanılmasına karşı olduklarını ifade ederek, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı 'Gasp İttifakı' olarak tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Millet Partisi'nin seçimlere katılma hakkına sahip partilerden olduğunu belirtti.

"GASP İTTİFAKI OLARAK TANIMLAYACAĞIZ"

Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanun gereği başka bir siyasi partice kullanılamayacağını kaydeden Nacar, ancak " Millet İttifakı'nın" kendilerinin ismini kullandığını savundu.

Kurultaylarında "altılı masayı oluşturan" siyasi partilere çağrı yaptığını aktaran Nacar, şunları kaydetti:

"Dedik ki kanun açık; Millet Partisi'nin ismini oluşturduğunuz ittifakta kullanamazsınız. Halk İttifakı, Deva İttifakı, Gelecek İttifakı diyebilirsiniz ama içinde olmadığımız bir ittifakta ismimiz kullanılamaz. Siyasi nezaketle bunun uyarısını yaptık. Şu uyarıyı da yaptık; 'Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı gasp ittifakı olarak tanımlayacağız.' dedik."

"KANUNA AYKIRIDIR"

Bu uyarı sonrası birçok siyasi parti genel başkanı ve kurmaylarının bu konuya dikkat etmesine rağmen ana muhalefet partisi liderinin bu ismi kullanmaya devam ettiğini kaydeden Nacar, "Ayıptır, haksızdır, kanuna aykırıdır. Her birimizin isimleri kendine özeldir." dedi.

Nacar, Millet İttifakı isminin ilk kullanıldığı dönemde Yüksek Seçim Kurulu'na yaptıkları başvurunun reddedildiğini ifade ederek, o dönem partisi seçimlere giremediği için diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını, ancak bu kez Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceklerini söyledi.

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Millet İttifakı, Millet Partisi, İnsan Hakları, Cuma, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Millet Partisi Genel Başkanı Nacar'dan Millet İttifakı'na tepki: Değiştirmezlerse 'gasp ittifakı' diyeceğiz - Son Dakika


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