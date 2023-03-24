Milletvekili aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi

24.03.2023 14:58

Türkiye'nin yaş meyve ihracat şampiyonu olan aynı zamanda MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP'den Manisa Milletvekilliği aday adaylığını duyurduğu esnada kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. Uçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP Genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir'de bulunan işletmesinin salonunda sevenleriyle buluştu. Ali Uçak sevenlerinin coşkun tezahüratları karşısında heyecanlanarak, kalp krizi geçirdi.

AYAKTA KALAMADI

Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul'dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi yapılan Uçak, damarlarının açılmasıyla sağlığına kavuşarak tedavi edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi İzmir'de 486 aday adayından 114'ü kadın İzmir'de 486 aday adayından 114'ü kadın

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Kalp Krizi, Ali Uçak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı
15:20 6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
15:08 Fenerbahçe'den "Ülker Stadyumu depreme dayanıksız" iddialarına yalanlama
14:39 4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:48 Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu iddialarını yalanladı
14:07 3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
14:39 4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
14:36 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'nın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı
14:30 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hırkasının fiyatıyla dudak uçuklattı
14:33 Galatasaray'dan sürpriz İlkay Gündoğan açıklaması: Kesinlikle yalnız olmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 15:32:33. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili aday adaylığını açıkladığı sırada kalp krizi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement