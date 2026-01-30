Milletvekili Altınok\'tan Kent Kent Konseyine ziyaret

Önceki dönem İçişleri Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Kent Konseyinin Erzurum'un nabzını iyi tuttuğunu ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok, Kent Konseyinin yerel sorunları ulusala taşıma noktasında bir misyonu olduğunu söyledi.

Erzurum Kent Konseyinin çalışmalarında gönüllü olarak yer alanları takdir ettiğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bu çabaların yerelde toplumsal bilinç seviyesinin oluşturulmasında büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Yerel yönetimler ve kent konseyleri arasındaki bağların güçlü tutulmasının önemine işaret etti.

'Cumhurbaşkanımızın Erzurum üzerinde hassasiyeti var'

Milletvekili Selami Altınok," Erzurum tarihi, doğası, kültürüyle, dört mevsimi içerisinde barındıran çok önemli turizm kentidir. Erzurum Kent Konseyinin çalışmalarına baktığımızda, tecrübesi, vefa dostluğu ve samimiyeti ile Hüseyin Tanfer kardeşimizin Başkanlığı'ndaki Erzurum Kent Konseyi kurumsal yapısını tamamlamış güçlü bir oluşum ile takdir ederek karşılaşıyoruz. Bu özverili çalışmalarından ötürü Hüseyin Tanfer ve Yürütme Kurulu Üyelerine Teşekkür ediyorum. Bizler de daha etkin çalışmaların yapılmasında gerekli desteği sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz. AK Parti Hükümetinin 24 yıllık hizmet kervanının en önemli eseri spora yapılan yatırım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'a verdiği bütün sözleri yerine getirdi. Cumhurbaşkanımızın Erzurum üzerinde hassasiyeti var, Sevgi bağı var. Erzurum'a şimdi de 5 binlik spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve 20 bin kişilik modern stadyum yapıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre sonra yeni stat ihaleye çıkacak. Buz salonlarımızda bireysel sporlar için antrenman salonları yaptık. Dört tane branş için yeni salonlar açtık. Atlama kulelerinin büyük tadilat işi İnşallah bitecek. AK Parti hükümetinin 23 yıllık hizmet süresince en büyük mirası işte bu yatırımlardır.

'Erzurum'un istihdamı, ticareti canlanacak'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile birlikte Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'i ziyaret ettik. Son derece olumlu geçen görüşmemizde Şehit Teğmen Galip Saim Tuna Kışlası bünyesinde bulunan 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı'nda Bedelli Eğitim Merkezi'nin kurulması ile aynı alanda Komando Tugay Komutanlığı'nın Erzurum'da ihdas edilmesi konularının ele aldık. Biliyorsunuz bir Komando Tugayı en az 4 bin kişiden oluşuyor. Böylesine kalabalık bir birliğin şehirde konuşlanması, istihdam ve ticareti de canlandıracak. Tüm taahhütlerimiz de anında bakanlık adına üstlenenen Yaşar Güler Paşamız Erzurum'a gerçekten sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah izin verirse kısa süre içerisinde bu önemli projeler hayata geçirilerek Erzurum ekonomisine katma değer kazandıracaktır. Söylemez, Narman Şehitler ve Maden köprübaşı barajları ile Elmalı Tüneli projesi devam ediyor. Bu yatırımlarla tarımsal üretimin 4 ila 5 kat artıracağını temenni ediyorum. Bu yatırımlar Erzurum'u tarımda üretim üssü haline getirecek. Her geçen gün gücümüze güç katıyor Erzurum ve Türkiye ekonomisi için katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Erzurum'da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarım Konseyi çalışmaları, süt soğutma tankları ve sağım makineleri gibi yatırımlarla tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik projemiz imzalandı. Erzurum'a hayırlı olsun. Proje, cinsiyeti belirli (erkek) sperma kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasını ve özellikle melez ile damızlık üretimi dışında kalan anaçlardan etçi ırk melezi besilik hayvan üretimini hedefleniyor. Projeye katılan yetiştiricilere, doğan buzağılar için Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından destekleme sağlanacak. Şunu ifade etmek istiyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz."

"Fitneyi fesadı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin"

Milli Mücadele'nin simge yapıları arasında yer alan tarihi binanın yıkımı ile ilgili kamuoyunda bir çok haber yapıldığını ifade eden Milletvekili Altınok, "Aziz Milletimizin ve Şehrimizin ortak hafızasında özel bir yere sahip olan Kongre Binamızın, gelecek nesillerimize tarihi ve milli duyguları taşıması için tüm çalışmaların yakından takipçisi ve destekçisi olacağız. Bizim derdimizde millet var. Biz milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Yaptığımız önem arz eden görüşmelerimiz neticesinde, bilimsel raporlar doğrultusunda kongre binamızda herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan modern güçlendirme yöntemleriyle sorunların giderilebileceği tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcılarımız ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz ile yaptığım görüşmeler neticesinde Kadim Şehrimizin en önemli tarihi mirası olan Erzurum Kongre Binamızın aslına uygun, modern güçlendirme yöntemiyle kısa zamanda çalışmalara başlanacak olup, halkımızın hizmetine tekrardan sunmayı hedefliyoruz. Siz kıymetli hemşehrilerimden rica ediyorum fitneyi fesadı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin" dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise, Milletvekili Selami Altınok'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tanfer, ziyaret sırasında, Kent Konseyi'nin sürdürülen faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Kent Konseyinin çalışmalarının Erzurum'da yaşayan herkese ve her kesime hitap ettiğini belirtti. Gerek yerel yönetimler, gerekse merkezi yönetim kuruluşlarının etkin katılımının yanında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve hemşehrilerin katılımı ile büyük bir sivil inisiyatif oluşturduklarını anlatan Tanfer şunları söyledi; "Kadim şehrimiz Erzurum'da kentin sürdürülebilir geleceğindeki yatırım projeleri çok önemli Bu anlamda Dadaşlar Diyarı şehrimize ayrı bir sevgisi bulunan en büyük güven kaynağımız başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fedakar, özverili çalışma hizmet politikaları en büyük ilham kaynağı olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in kentsel dönüşümdeki başarılı çalışmalarının yanı sıra modern hizmet projeleri ile Erzurum'un çehresini değiştirmesi ve başarılı örnek belediyecilik hizmetleri yürütmesi de takdire şayandır. Önceki dönem başkanlık görevinde başarılı hizmetleriyle anılan, Erzurum'un sorunları ile yakından ilgilenen kıymetli milletvekilimiz Sayın Selami Altınok'un özverili hizmet çalışmalarının yansıra Selami Altınok, TBMM'deki çalışmalarının yanında Erzurum'a gelerek sorunları yerinde dinlemesi bizleri memnun ve mutlu ediyor. Bu vesile ile bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Erzurum Kent Konseyi olarak bir yerel demokrasi okulu işlevi görüyoruz. Biz de bu çerçevede saydamlık, yerindelik ilkeleri ışığında kentin güncel meselelerine ilişkin çalışmalar ortaya koymaya özen gösteriyoruz" dedi.

Başkan Tanfer, ziyaret anısına Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Milletvekili Selami Altınok'a teşekkür ederek hat tablosu hediye ederken, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Gazeteci-Foto Muhabiri Cem Bakırcı ise Selami Altnok'un 2015 yılında Konaklı Kayak Merkezi'nde kayak yaparken çektiği fotoğraf karesini çerçeveleterek hediye etti. - ERZURUM