TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, elektrik üretiminde yüzde 33-34 civarında kömür kullanıldığını söyledi.

Kömürden çıkış için bir tarih gerektiğini aktaran Karabat, "Üstelik mevcut termik santrallerini de genişletmeyi planladığınız bir ortamda bunu nasıl yapacağınızı açıkçası merak ediyoruz. Dolayısıyla bu sadece bir iklim meselesi değil, termik santral bölgelerinde yaşayan çocukların akciğeri meselesi mesela, mesela artan sağlık harcamaları meselesi. Çarpanı olan bir mesele, bunu değerlendirmenizi isterim." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, bütçeden faize ayrılan payı eleştirdi.

Doğan, "Eğer Türkiye gibi enerji elde etme hususunda bütün nimetlere sahip bir ülke bugün bile hala enerjide yüzde 70 dışa bağımlı ise, Sayın Bakanım, ne kadar söz kurarsanız kurun, ne kadar cümle kurarsanız kurun başarısızsınız demektir, ki biz 2023 yılında seçilip iktidara gelmiş bir partiden bahsetmiyoruz, 24 yıldır iktidardasınız. 24 yıl önceki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin enerjideki dışa bağımlılık yüzdeliği ile bugün arasında fark yok, aynı. O zaman da yüzde 68-69'du, yine yüzde 68-69. O zaman bizim başarılı olduğumuzu söylememiz uygun olmaz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, enerjinin yalnızca ekonomik büyümenin değil milli güvenliğin, sosyal refahın, sanayileşmenin, tam bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Enerjiye erişimin zorlaştığı, fiyatların hızla değiştiği, tedarik zincirlerinin kırılgan hale geldiği küresel ortamda Türkiye'nin enerji arz güvenliğini korumasının büyük önem taşıdığını belirten Kurt, "Biz enerjiyi yalnızca bir üretim girdisi olarak değil kalkınmanın, refahın ve tam bağımsızlığın anahtarı olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye enerji alanında kendine biçilen sınırları aşmış, arayan, bulan, üreten ve enerjide Milli Enerji 2040 vizyonuyla bölgesel merkez olma yolunda ilerleyen güçlü bir ülke haline gelmiştir. Karadeniz'de kendi doğal gazını çıkaran, Gabar'da ve Adıyaman'da kendi petrolünü üreten, güneşini, suyunu ve rüzgarını ekonomik değere dönüştüren, nükleer enerji hedefiyle büyüyen Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü ve bağımsız Türkiye'sidir." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman'da günlük petrol üretiminin 15 bin varil hedefinin üzerine çıkarılması doğrultusunda ilave sondajlar yapılmasını isteyen Kurt, önerilerini şöyle sıraladı:

"TPAO Bölge Müdürlüğü güçlendirilerek personel, araç, teknik ekipman ve yatırım kapasitesi artırılmalı, sıkıştırılmış doğal gaz yöntemiyle doğal gaz verilen ilçelerimiz kalıcı boru hattına kavuşturulmalı, deprem sonrasında kurulan yeni yerleşim alanlarının elektrik ve doğal gaz altyapıları eşzamanlı olarak tamamlanmalıdır. Yeni trafo merkezi ve iletim hattı yatırımlarıyla Adıyaman'ın elektrik altyapısı güçlendirilmelidir. Adıyaman'ın yüksek güneş enerjisi potansiyeli tarımsal sulama, sanayi, kamu binaları ve yeni konut alanlarında daha etkin kullanılmalıdır."

"Bahsettiğiniz dönüşümün hayata geçirilmesi çok mümkün gibi görünmüyor"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, son 5 yılda enerji bedelinde yüzde 24,5 fiyat artışı yaşanırken dağıtım bedeline yüzde 880 zam geldiğini söyledi.

Gaz ithalatının 52 milyar metreküpten 58 milyar metreküpe yükseldiğini kaydeden Karaca, "Biliyorsunuz, enerji üretiminin neredeyse 3'te biri kömürden sağlanıyor, enerji üretiminde kullanılan kömürün 3'te 2'si ithal. O zaman dışa bağımlılık ve arz güvenliği konusunda da maalesef yerli ve millilik masallarını dinlemek doğru olmadı. Yenilenebilir enerjiye bakalım. Yenilenebilir enerji kaynaklarında 2000-2009 döneminde kömürden enerji elde etme yüzde 27,1, 2010-2019'da yüzde 31, 2022-2025'te yüzde 34,2. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımın da yetersizliği ve bu anlamda da bahsettiğiniz dönüşümün hayata geçirilmesi çok mümkün gibi görünmüyor." eleştirilerinde bulundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki bir kadın bürokrat bile bulunmadığını savunarak, bu durumu eleştirdi.

Enerjinin, toplumsal ihtiyaçları ve kamusal yararı esas alan, ekolojik dengeyi gözeten, halkın eşit ve adil erişimini güvence altına alan bir anlayışla üretilmesini isteyen Kaya, "Enerji üretimi adı altında doğayı talan eden, halkın yaşam alanını daraltan ve doğal zenginliklerimizi bir avuç şirketin çıkarına sunan politikalarla devam ediyorsunuz." görüşlerini ileri sürdü.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2023 yılında gerçekleştirdiği depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi ön lisans tahsislerine yönelik bazı iddiaları gündeme getirdi.

Türkeş, "EPDK tarafından verilen 33 bin 519 megavatlık ön lisansın kimlere, hangi kriterlerle ve hangi tarihlerde tahsis edildiğini kamuoyuna açıklayacak mısınız? Bu lisansların kaçı fiilen yatırıma dönüşmüştür, kaçı el değiştirmiştir? Lisans tahsislerinin ekonomik etkisi bağımsız bir denetime tabi tutulmuş mudur?" sorularını yöneltti.

Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'de çalışmasına bir engel olmadığını anlatan Türkeş, "Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhsatlandırdığı alanlarda neden aktif sondaj ve sismik araştırma yapılmamakta? Bunu merak ediyoruz. Bu durum, teknik ve ekonomik bir zorunluluk mudur, yoksa siyasi ve diplomatik bir tercih midir? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni sondaj yapmasına ilişkin somut bir takviminiz var mıdır? Varsa hangi ruhsat sahalarında, hangi gemilerle çalışılacaktır?" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz vereceğimiz müjdeyi bekliyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, tüm dünyada enerji fiyatlarının yüksek oranda arttığını söyledi.

Devletin bu fiyat artışının tümünü vatandaşa yansıtmamak için 400 milyar liralık vergiden vazgeçtiğini söyleyen Kalaycı, şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt ve doğal gaz fiyatları sürekli gündeme getiriliyor ama nedense su faturalarından hiç bahsedilmiyor. Örneğin Ankara'da 2023 yılına kadar elektrik faturasının yaklaşık yarısı düzeyinde gelen su faturaları 2023 yılından itibaren artarak bugün elektrik faturasının yaklaşık 2,5 katına çıkmış durumdadır. Aile bütçesini elektrikten ziyade su faturaları sarsar hale gelmiştir. Evvela onu sorgulamak lazım değil mi?"

Çiftçilere, tarlalarına kurdukları güneş panelleri nedeniyle 80 bin lira ile 330 bin lira arasında değişen yüksek cezalar kesildiğini anlatan Kalaycı, "Bir dünya masraf edip güneş paneli yaptıran, kendi elektriğini üretmeye çalışan çiftçiye ceza değil ödül verilmesi gerekir. Çiftçimize GES yatırımlarıyla ilgili yönetmelikte uygulanabilir bir düzenleme yapılmalı, cezalar kaldırılmalıdır. Sayın Bakanım, bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Çiftçilerimiz vereceğimiz müjdeyi bekliyor." dedi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) fon soruşturması kapsamında parasının kalıp kalmadığını sordu.

Bakanlığın 2025 yılı hedeflerinin gerisinde kaldığını savunan Özlale, "Sakarya'da günlük doğal gaz üretimi hedefimiz 20 milyon metreküpmüş, 9,5 milyon olmuş, batarya depolama kurulu gücü 1.000 megavatmış, 57,8'de kalmış. Nadir toprak elementlerinin tamamlanma oranı istediğimiz hedefin altında, yenilenebilir kaynakların üretim payı da yüzde 47 olarak hedeflenmiş, şu anda yüzde 43'te." şeklinde konuştu.

"Milli Enerji 2040 gerçekten çok önemli bir vizyon hamlesi"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bütçenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

"Milli Enerji 2040"ın çok önemli bir vizyon hamlesi olduğunu belirten ve teşekkür eden Kırkpınar, "GES'le ilgili yapılan planlamalar, yine RES'le ilgili yapılan planlamalar, vizyon, doğal gazla ilgili, petrolle ilgili, maden kullanımıyla ilgili bunlara ayrılacak bütçeler, bunun dış ticaret başta olmak üzere tüm sektörlere 2040 yılına kadar olan etkisi, ondan sonraki süreçte refaha ve kalkınmaya yönelik etkisi, yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payının artırılmasına yönelik hamle... Milli Enerji 2040 vizyonu gerçekten çok önemli bir vizyon. Aslında bugünkü Enerji Bakanlığının da bir nevi finali gibi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, söz sırası kendisine geldiğinde ayağa kalkarak, "Ben bir teşekkürle başlayacağım. Tabii Kaynaklar Daire Başkanımız var orada Leman Hanım, Leman Çetiner, kendisini bu 30 kişilik heyetin içinde bir kadın olarak görmek beni çok mutlu etti, hoş geldiniz. Affedersiniz, eksiğim varsa da özür dilerim, ben orada 30 kişilik bir erkek heyetinin içinde Sayın Bakanım, bir kadın görünce açıkçası çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"Yüzde bir bile değil"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, enerji politikalarını eleştirdi.

"Madenciliğin, gayri safi milli hasıladaki payının yüzde 0,88 olduğunu" söyleyen Demir, "Yüzde bir bile değil. 'Ekonomiye katkı, milli servet, kalkınma' diye pazarladığınız rakam bu. Bu rakam ekolojik yıkımın, kirlenen suların, yok edilen geçim kaynaklarının maliyetini bile karşılamıyor." sözlerini sarf etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Erbaş, patlamada sorumluluğu olanların titiz bir incelemeyle adaletin önüne çıkarılmasını beklediklerini de ifade etti.

Emet ve Hisarcık'ın, Kütahya'nın önemli ilçelerinden olduğuna işaret eden Erbaş, bu iki ilçede su sıkıntısı yaşandığını anlattı.

Bu ilçelerde MHP'li belediye başkanlarının hizmet sunduğunu aktaran Erbaş, sularda arsenik ve mangan oranlarının incelendiğini ve bu ilçelere temiz su sağlamak için İller Bankası ile çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Erbaş, "Bu iki ilçenin beklentisi sizden yüksek. Maden payının düşürülmesinden dolayı beklenti sizden yüksek. Sadece işçi alımı ve personel çalıştırma değil. İlçeye yapılacak her yardımda Eti Maden, Eti Bor 'bize ne yapabilir' diye gözünüzün içine bakıyoruz. Şimdiye kadar verdiğiniz kıymetli desteklerden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Komisyonda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlıyor.