Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

29.08.2022 12:48
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için tüm okullara toplam 3,1 milyar lira ödenek ve 130 milyon yardımcı kaynak gönderildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için tüm okullara toplam 3,1 milyar lira ödenek ve 130 milyon yardımcı kaynak gönderildiğini bildirdi.

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Özer, Rönesans Eğitim Vakfı üzerinden Türkiye'nin her noktasında önemli eğitim yatırımları yaptıkları için Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak'a teşekkür etti.

Malatya'da da Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin açıldığını hatırlatan Özer, Ankara'da açılışı yapılan lisenin fiziki imkanlarının Malatya'daki okuldan çok daha donanımlı olduğunu belirtti. Özer, bu okulların MEB'in yaptığı okullara da örnek teşkil edeceğini söyledi.

2022-2023 eğitim öğretim hazırlıklarının başarılı şekilde yürütüldüğünü bildiren Özer, "Hazırlanan 130 milyon yardımcı kaynak, tüm illerimize ve okullarımıza gönderildi. Bugün itibarıyla ders kitabı ve yardımcı kaynak gitmeyen okul Türkiye'de kalmadı. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik." diye konuştu.

"Yaklaşık 500 bin çocuk okul öncesi eğitimle tanışacak"

Bakan Özer, yeni eğitim öğretim yılında 1400 yeni anaokulu ve 10 bin 100 yeni ana sınıfıyla önemli hizmetin verileceğini anlatarak, yaklaşık 500 bin çocuğun okul öncesi eğitimle tanışacağını açıkladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak'ın da katıldığı törende, Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri konser verdi.

Konuşmaların ardından Erman Ilıcak'a teşekkür plaketi veren Özer, beraberindeki heyet ve katılımcılarla okulun açılışını yaptı.

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Kaynak: AA

Erman Ilıcak, Ziya Selçuk, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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