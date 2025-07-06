Milli Eğitim Bakanı Tekin: CHP Genel Başkanı'nın Açıklamaları Demokrasi Düşmanlığıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin: CHP Genel Başkanı'nın Açıklamaları Demokrasi Düşmanlığıdır

Milli Eğitim Bakanı Tekin: CHP Genel Başkanı\'nın Açıklamaları Demokrasi Düşmanlığıdır
06.07.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bilhassa son iki günkü açıklamaları, artık demokrasiyi özümsemiş bir muhalefet çıkışını değil, doğrudan hukuk dışı ve antidemokratik bir kalkışma imasını temsil etmektedir" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bilhassa son iki günkü açıklamaları, artık demokrasiyi özümsemiş bir muhalefet çıkışını değil, doğrudan hukuk dışı ve antidemokratik bir kalkışma imasını temsil etmektedir" dedi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bilhassa son iki günkü açıklamaları, artık demokrasiyi özümsemiş bir muhalefet çıkışını değil, doğrudan hukuk dışı ve antidemokratik bir kalkışma imasını temsil etmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk demokrasisini hedef alan, sokak çağrısı tehdidi içeren sözler; bu ülkenin geçmişte yaşadığı karanlık senaryoları yeniden devreye sokma hevesidir. Bu ülkenin rotasını sokaklar değil, milletin iradesi belirler. Sokağı adres göstermek, çözüm arayışından değil, suçluluk psikolojisinden ve koltuğunu koruma telaşından doğar. Türkiye, bu tartışmaları geride bırakmış bir demokrasidir. Sayın Özel'in sergilediği bu dil; demokratik siyaseti özümseyememiş bir dildir" dedi.

'BU, SİYASET DEĞİL; DEMOKRASİ DÜŞMANLIĞIDIR'

Bu milletin 27 Mayıs'ı yaşadığını, 12 Eylül'ü gördüğünü hatırlatan Tekin, "Bu millet 28 Şubat'ın karanlık raflarında sabırla direndi, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durdurdu. Şimdi kalkıp da halkın açık iradesiyle defalarca yetki vermiş olduğu Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar, 'Sokakla indiririz' diyerek tehdit edenler, açıkça millete meydan okumaktadır. Bu, siyaset değil; demokrasi düşmanlığıdır. Bu, hukukun temel sütunlarına dinamit döşeme niyetidir. Özgür Özel, bu aleni yolsuzluk ve rüşvet çarkına sahip çıkarken, tartışmalı kongre sürecine ilişkin kendisini zor durumda bıraktığının da farkında değil sanırım. Zira kamuoyu, bu rüşvet ağı ile kongre süreci arasında ilinti kurmuş durumda. Özgür Özel'e, kendi koltuğunu koruma telaşıyla yaptığı bu açıklamaların, davranışların Türkiye'de demokratik toplum düzeninin işleyişine onarılması çok zor yaralar açabileceğini hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

'CHP AÇISINDAN DA UTANÇ VERİCİ BİR TAVIR'

Bakan Tekin, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tavır, Türk demokrasi tarihi için olduğu gibi CHP açısından da utanç verici bir tavırdır. Beş yıllığına sandığa gidip yasama ve yürütme organını seçen milli iradeye saygısızlıktır, hiçe saymaktır. TBMM'nin iradesine saygısızlıktır. Ama unutulmasın: Türkiye artık eski Türkiye değildir. Hiç kimse, milletin iradesinden doğmuş bir meşruiyeti, sokak söylemleriyle sorgulamaya kalkmamalıdır. Bu ülke, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eski Türkiye'nin vesayet zincirlerini kırmış; kirli ittifakların, masa başı sokak oyunlarının ve medya destekli algı düzenlerinin tamamını tarihin karanlık sayfalarına atmıştır. Türkiye, sadece hukuk ve demokrasiyle yürür, sadece milletin önünü açtığı yolda ilerler."

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Demokrasi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin: CHP Genel Başkanı'nın Açıklamaları Demokrasi Düşmanlığıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
Yargıtay’dan emsal karar “Boş ol“ diyen eş kusurlu bulundu Yargıtay'dan emsal karar! "Boş ol" diyen eş kusurlu bulundu
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
Eşini öldüren babadan çocukları şikayetçi olmadı, mahkemeden de indirim aldı Eşini öldüren babadan çocukları şikayetçi olmadı, mahkemeden de indirim aldı
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
Beylikdüzü’nde rüşvet pazarlığı kamerada 16 vergi müfettişi tutuklandı Beylikdüzü'nde rüşvet pazarlığı kamerada! 16 vergi müfettişi tutuklandı
Türk futbolunda bir ilk yaşandı Yüzde 50 denmişti, kulübün tamamı yabancı yatırımcıya satıldı Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Yüzde 50 denmişti, kulübün tamamı yabancı yatırımcıya satıldı

18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:21
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
17:11
Adana’da TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti
Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti
15:58
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
14:00
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
14:52
44 yaşındaki kaptan Murat Uluç’tan kulübü için büyük fedakarlık
44 yaşındaki kaptan Murat Uluç'tan kulübü için büyük fedakarlık
14:48
Google’da yaz sezonunun gözdesi: Türkiye
Google'da yaz sezonunun gözdesi: Türkiye
14:23
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
14:03
Fenerbahçe istiyordu Kyle Walker 2 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe istiyordu! Kyle Walker 2 yıllık imzayı attı
13:31
4 gündür aranan gencin boğazı kesilip öldürülmüş
4 gündür aranan gencin boğazı kesilip öldürülmüş
13:10
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü Öldürüp kafasını kesmiş
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü! Öldürüp kafasını kesmiş
13:08
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti heyetini bu hafta kabul edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti heyetini bu hafta kabul edeceğim
12:38
Beylikdüzü’nde rüşvet pazarlığı kamerada 16 vergi müfettişi tutuklandı
Beylikdüzü'nde rüşvet pazarlığı kamerada! 16 vergi müfettişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 19:04:27. #7.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin: CHP Genel Başkanı'nın Açıklamaları Demokrasi Düşmanlığıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.