Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları Hamas liderinin suikasta uğramasını lanetledi - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları Hamas liderinin suikasta uğramasını lanetledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını lanetledi.

31.07.2024 15:40
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını lanetledi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.

Sadece Filistin'deki değil, "emperyal dünya düzenine karşı" da direnişin sembolü olan Heniyye'nin, inandığı mücadele uğruna yakın zamanda çocuklarını ve torunlarını da şehit verdiğini anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki rahmetli Heniyye'nin bu adanmışlığı emperyal sömürü düzeni ile mücadelede gelecek nesillere ilham olacaktır. Ayrıca bu hain terör saldırısının, başta BM olmak üzere insan hakları ve demokrasiyi korumakla mükellef tüm uluslararası örgütlerdeki hegemonik yapının sona ermesine, bu örgütlerin varoluş nedenlerine uygun hareket etmelerine vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah, Heniyye'nin şahsında sembolleşen Filistin'in özgürlük davası, İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla başarıya ulaşacak, İsrail'in bölgemizde oluşturduğu terör son bulacak, coğrafyamız ve dünyamız huzura kavuşacaktır."

Bakan Tekin, saldırıyı lanetleyerek, başta Filistin halkı olmak üzere Filistin davasına gönül veren herkese sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

" Türkiye, Filistin davasında her zaman mazlum Gazze halkının yanında olacaktır"

Sağlık Bakanı Memişoğlu da "Lanet olsun. Tahran'da hain suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye, Filistin davasında her zaman mazlum Gazze halkının yanında olacaktır. Bu davanın sahibi Hak'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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