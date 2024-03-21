Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütünün belini kırdık

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran hain terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Bayburt'a gelen Bakan Güler, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra şehit aileleri ve gazilerle iftar programına katılan Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, baba ocağı ve yiğitler diyarı Bayburt'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Güler, şehitlerin ve gazilerin kanıyla sulanan cennet vatanın, şanlı ecdadın miras bıraktığı en kutsal emanet olduğunu ifade ederek, "Bizler de bu mirasa sahip çıkma ve onu gelecek nesillere daha müreffeh, daha güvenli şekilde aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. İçinde bulunduğumuz hassas ve kritik dönemde bu konudaki görev ve sorumluluklarımız daha da artmıştır." diye konuştu.

Ülkenin savunması, asil milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuz hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icraatından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir. Yiğitlik timsali gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, elde edilen tüm başarılarda elbette ki en büyük pay kahraman şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Bu toprakları bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimizin kanlarıdır. İstiklal Marşı'mızın 'Şüheda, fışkıracak toprağı sıksan şüheda' mısralarında ifade ettiği gibi vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır."

Güler, şehit ve gazilerin vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur temsili, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun da ilham kaynağıdır. Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri başımızın tacıdır. Sizlerin metaneti, vakur duruşu, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en mümtaz örneğidir. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak yine de kahraman gazilerimiz ile şehitlerimizin ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla yoğun faaliyet içerisindeyiz. Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin yanında olacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını da daima kalbimizde yaşatacak, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz."

"Alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyoruz"

Aziz şehitlerin silah arkadaşlarının onların bıraktığı şanlı sancağı gururla taşıdığını dile getiren Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerimizin gözyaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyoruz. Kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran hain terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız. Başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecektir."

Bakan Güler, Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik coğrafi durumu, büyük ve güçlü ordusu, yerli, milli ve modern sanayisiyle dünyada yükselen bir güç durumunda olduğuna dikkati çekti.

"Ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin içeride daha gelişmiş, dışarıda ise çok güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Güler, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımlarımızın korunması ve sürekli geliştirilmesi en temel hedefimizdir. Bu kutlu ilerleyişte ülkemiz milli duruşunun en güzide örneğini ortaya koyan Bayburt'umuz ve siz değerli hemşehrilerimiz en büyük güvence kaynaklarımızdan birisidir. Zira çok iyi biliyoruz ki Bayburt, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmada, davasına vefa göstermede zirvede bir şehirdir." ifadesini kullandı.

Güler, Bayburt'un düşman işgali altında yoksulluk ve bin bir türlü acıya maruz kalsa da sancağı yere düşürmediğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kop Dağlarını düşmana dar ederek destanlar yazan kahramanlar yurdudur. İşte kahraman atalarımızın torunları olarak sizlerin de gösterdiği kararlı milli duruş ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Bayburt'umuzu geliştirmek, kalkındırmak ve siz değerli hemşehrilerimizin refah seviyesini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yegane amacımız Bayburt'umuzun sahip olduğu potansiyeli ve değerleri en verimli ve etkili şekilde kullanarak siz değerli hemşehrilerimin hizmetine sunmaktır. İnanıyorum ki desteklerinizle hükümetimiz ve mahalli idarelerimiz hep birlikte el ele vererek durmaksızın hizmet anlayışı ile Bayburt'umuzun gelişmişlik seviyesini artırırken, ülkemizin gücüne de güç katacağız.

Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyor, bayrama da en güzel şekilde ulaşmanızı temenni ediyorum."