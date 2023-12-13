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Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi. Bakanlar sunumlarının ardından, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının devam edeceğini ve Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2024 Mayıs ayına kadar vatandaşa bedelsiz olarak verileceğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Güler ise Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle uyguladıklarını ve Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden aktif hale gelmesi için girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti. Genel Kurul'da konuşmaların ardından bütçeler kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın bütçeleri kabul edildi
13.12.2023 - 23:16,
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN BÜTÇELERİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi. Bakanlar sunumlarının ardından, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Genel Kurul'da milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının devam edeceğini söyledi. Bakan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2024 Mayıs ayına kadar 25 metreküplük doğalgazın vatandaşa bedelsiz olarak verilmeye devam edeceğini belirtti. Bakan Bayraktar ayrıca, enerji gelirlerinin Meclis'ten geçerek yasalaşan ve Aile Fonu'na aktarılarak gençler için kullanılacağını da söyledi. Asgari ücretlinin aldığı ücretin yüzde 20'siyle elektrik faturası ödediğini kaydeden Bakan Bayraktar, "1 Ocak 2002 asgari ücretle elektrik tüketim tutarı payı yüzde 20, yani asgari ücretli aldığı ücretin yüzde 20'siyle elektrik faturası ödüyor. 2023 Aralık'ta, inşallah önümüzdeki ay asgari ücret yenilenecek ama asgari ücretle sadece yüzde 2,6'sıyla elektrik faturasını ödüyor" dedi.

Ardından, Milli Savunma Bakanı Güler milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Türkiye olarak Karadeniz'de gerginliği azaltan ve dengeyi sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguladıklarını ifade eden Bakan Güler, "Uygulamakta da kararlıyız. Diğer yandan, ülkemizin koordinasyonunda hayata geçirilen ve etkinliğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına büyük katkı sağlayan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın, yeniden aktif hale gelmesi için girişimlerimizi de sürdürüyoruz" diye konuştu.

Genel  Kurul'da konuşmaların ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi.

Kaynak: DHA
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