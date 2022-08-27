MHP'li Karadağ: "Türklere karşı ABD ve Avrupa'da bir düşmanlık salgını söz konusu" - Son Dakika
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MHP'li Karadağ: "Türklere karşı ABD ve Avrupa'da bir düşmanlık salgını söz konusu"

27.08.2022 11:49
MHP'li Karadağ: "Türklere karşı ABD ve Avrupa'da bir düşmanlık salgını söz konusu"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türk milletine karşı özellikle Amerika Birleşik Devleteri (ABD) ve Avrupa'da bir düşmanlık salgınının söz konusu olduğunu, Türkiye'ye karşı artan bu düşmanlığın yurt içinde de iş birlikçiler bularak eş zamanlı olarak devam...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türk milletine karşı özellikle Amerika Birleşik Devleteri (ABD) ve Avrupa'da bir düşmanlık salgınının söz konusu olduğunu, Türkiye'ye karşı artan bu düşmanlığın yurt içinde de iş birlikçiler bularak eş zamanlı olarak devam ettiğini savundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri ve teşkilatları, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, MHP Kars İl ve Merkez İlçe Teşkilatının düzenlediği toplantıya katılan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ burada açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Behçeli'nin talimatları doğrultusunda başlatılan, toplantının Türkiye ve Türk - İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni eden MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Türk milletine karşı özellikle ABD ve Avrupa'da bir düşmanlık salgınının söz konusu olduğunu, Türkiye'ye karşı artan bu düşmanlığın yurt içinde de iş birlikçiler bularak eş zamanlı olarak devam ettiğini öne sürdü.

Türkiye'de bir kargaşa ve çatışma ortamı çıkarmak amacıyla 2013'te Gezi Olayları ile planlı ihanet eylemi olduğunu, şehirlerde hendekler kazarak Türkiye'yi bölmeye çalıştığını ve 15 Temmuz 2016'da askeri darbe girişimiyle de ülke yönetimini ele geçirmeye kadar vardığını dile getiren Karadağ, "Hain FETÖ'nün darbe kalkışmasıyla eş zamanlı olarak PKK'nın da sınırlarımızda bir işgal hareketine kalkışması, ABD ve birtakım Avrupa devletlerinin ülkemize diz çöktürme gayretleri, ekonomik suikastlarla terbiye etme çalışmaları, ihanetin iç ve dış ortaklarını ve büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Bütün bu menfur saldırılar karşısında Türk devleti, dik durmuş, teslim olmamış, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ortaya koyduğu Güçlü Siyaset anlayışıyla başarıyla bertaraf etmesini bilmiştir" dedi.

Türkiye'nin, cumhur ittifakıyla oluşturduğu Güçlü Siyaset ile Lider Ülke Türkiye yolunda hızla ilerlediğinin altını çizen Karadağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir taraftan FETÖ ve PKK'ya göz açtırmayan Türkiye, diğer taraftan tarihi haklarını elde etmeye başlamıştır. Doğu Akdeniz'deki varlığımız ve Mavi Vatan'a sahip çıkışımız Türkiye düşmanlarını kudurtmaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altındaki Karabağ topraklarının kurtarılmasında ortaya koyduğumuz güç ve irade bütün dünyayı şaşırtmıştır.

Bir diğer taraftan Türkiye, sınırlarının yanı başında oluşturulmak istenen terör koridorunu 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatları' ile yerle bir ederek Türk düşmanlarına ummadıkları bir ders vermiştir. Halen devam eden 'Pençe-Kilit' Harekatıyla da terör örgütüne son darbe indirilmektedir. CHP ise PKK'nın istek ve emriyle bu harekatlara engel olmaya çalışmış; Tezkereye hayır oyu vermiştir. Lakin, Cumhur İttifakının kararlı duruşu sayesinde sınırın ötesinde 35 kilometre derinliğinde güvenli bir hat oluşturulmuş, böylece ülkemizi tehdit eden terör örgütlerinin eli kolu kesilmiştir. Türkiye'nin havada, karada ve denizde muktedir olduğunu tüm dünya görmüştür.

Dış ve iç mihrakların hazmedemediği de budur. Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olmasını engellemek isteyenler bir iktidar değişikliği meydana getirene dek Türkiye ile mücadele edeceğini açıkça ilan etmiştir. Muhalefetin tavır ve çalışmalarına baktığımızda ABD Başkanı Joe Biden'ın, 'Türkiye'de bir iktidar değişikliği gerçekleştirmek için muhalif liderlerin desteklenmesi gerektiği' yönündeki sözlerinin eyleme geçirildiğini göstermektedir. Böylece 6+1 masanın kimler eliyle bir araya getirilmiş olduğu da ortaya çıkmıştır.

Önce bölgemizde ardından dünyada bir güç merkezi olma yolunda doludizgin ilerleyen Türkiye, her türlü engeli aşmaya muktedirdir. Hedefimiz 2023'te Lider Ülke Türkiye'dir. Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar olduğu gibi; bundan sonra da, 'Önce Ülkem ve Milletim' düsturuyla ve 'Devlet-i ebet müddet' şiarıyla dahili ve harici bedhahlara karşı kutlu mücadelesini sürdürecektir." - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'li Karadağ: 'Türklere karşı ABD ve Avrupa'da bir düşmanlık salgını söz konusu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Karadağ: "Türklere karşı ABD ve Avrupa'da bir düşmanlık salgını söz konusu" - Son Dakika
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