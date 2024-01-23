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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü - Son Dakika
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi. Görüşmede, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun önemi vurgulandı. Ayrıca, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sınır güvenliği konusunda mutabakata varılması da ele alındı. Kalın, Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini belirtti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak\'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü
23.01.2024 - 14:13,
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi. Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Maliki, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun benimsenmesinin öneminin vurguladığı bildirildi. Maliki, başta enerji ve imar alanı olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Irak'ın komşu ülkeleriyle birlikte çalışarak ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak sınır güvenliği konusunda mutabakata varıldığını belirten Maliki, güvenlik ve istikrarı bozacak tüm gruplarla mücadele edildiğini kaydetti.

Görüşmede, Filistin halkının gasp edilen meşru haklarının geri alınabilmesi ve İsrail'in işlediği cinayetlere son verilmesi için bölge ülkelerini Filistin halkına destek vermeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kalın ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini dile getirerek, özellikle güvenlik, ekonomi ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının görüşüldüğü görüşmede Reşit, terörle mücadele alanında güvenlik konularında koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladığı bildirildi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü - Son Dakika
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