CIA, İran-İsrail gerginliğinde MİT Başkanı Kalın\'ın ara bulucu olmasını istedi

CIA Başkanı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak, İran- İsrail geriliminde ara bulucu olmasını istedi.
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme İHA ve seyir füzesi saldırısı bölgedeki gerilimin ateşini yükseltti. İran ve İsrail'den karşılıklı tehdit açıklamaları gelirken, ABD dikkat çeken bir adım attı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, CIA Başkanı William Burns, bayramda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarıyla ilgili mesaj iletti. Burns, Kalın'dan İran'ın İsrail'e saldırı iddiaları ile ilgili ara bulucu olmasını istedi.
Görüşmede ayrıca, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kalın, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
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