Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot! - Son Dakika
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Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!

16.03.2022 12:10
Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için kullandığı "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" ifadesini eleştirdi. Tıbbiyeli Hikmet Boran ile Mustafa Kemal Atatürk arasında Sivas kongresinde geçen diyaloğu anlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışına giden veya özel sektöre geçen hekimler için kullandığı "Gidiyorlarsa gitsinler" ifadesini eleştiren Akşener, 1919'da Tıbbiyeli Hikmet Boran ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk arasında geçen diyaloğu paylaştı:

TIBBİYELİ HİKMET'İN HİKAYESİ

Akşener, Tıbbiyeli Hikmet'i şu sözlerle anlattı:

"1919 yılında İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde İngilizler, Mektebi Tıbbiye'nin şahane binasına el koymuştu. Tıbbiye öğrencileri, aralarında Hikmet Boran'ı önder seçerek işgali protesto etmeye karar verdiler. Bu ne demek biliyor musunuz? 'Canınız cepte o okula gitmeniz' demek. Dev bir Türk bayrağı hazırladılar, 14 Mart sabahında İngiliz nöbetçileri atlatıp al bayrağı sallandırdılar. İşte o gençler, karanlık işgal güçlerimize umut oldular. Şanlı mücadelemize bayram oldular. Ama hikaye daha burada bitmedi.

Muhalefet 'Giderlerse gitsinler'in peşini bırakmıyor! Akşener, Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı

1919 yılı aynı zamanda Atatürk'ümüzün milletimizi kurtuluşa hazırladığı yıldır. Sivas'a geldiğinde Tıbbiyelilerin temsilcisi seçilen Hikmet Boran da oradaydı. Sivas kongresinde Tıbbiyeli Hikmet, henüz 19 yaşında. Coşkuyla Mustafa Kemal Atatürk'e seslendi. 'Paşam, murahhası bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklâl davamızı başarma yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler, mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunlar her kim olurlarsa olsunlar şiddetle red ve takbih ederiz. Farz-ı mahal manda fikrini siz kabul ederseniz, sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz.'

Sivas kongresinde 19 yaşındaki Hikmet Boran'ın Gazi Paşa'ya söyledikleri ve Tıbbiyeli Hikmet'in yüreğinden kopan sözler karşısında Mustafa Kemal ne dedi biliyor musunuz? 'Evlat, müsterih ol. Gençlikle gurur duyuyorum.' Onun için cumhuriyet gençlere emanet edilmiştir. Şimdi niçin 'Giderlerse gitsinler' dediklerini anladınız mı? Bütün mesele Hikmet Boran'dır."

DOKTORLARA SESLENDİ: HEPİNİZİ HİKMET BORAN'IN ÇOCUĞU SAYACAĞIZ

Akşener konuşmasında ayrıca doktorlara da seslenerek vaatlerde bulundu:

"Kıymetli mesleğinizin hak ettiği saygınlığı göremediğini de biliyoruz. Çalışma saatlerinden şiddete kadar türlü haksızlıklara maruz kaldığınızı da biliyoruz. Bir de anlayışsız, şımarık tavırlarla karşı karşıya kalıp yıpratıldığınızı da biliyoruz. Ama çok az kaldı. İYİ Parti iktidarında sizin daha fazla hor görülmenize müsaade etmeyeceğiz. Her birinizi Hikmet Boran'ın çocuğu sayacağız.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında savaştan yeni çıkan bir ülke olmamıza rağmen nice başarılar sağladık. Mesela 1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsü kurduk. 86 olan kurum sayımızı 176'ya, 6500 olan yatak sayımızı 14 bine çıkarttık. Tüm bunları oldukça sınırlı imkanlarla, idealist bürokratlarla gerçekleştirdik. Ama maalesef lisede okurken doktor olmaya karar veren Safiye Ali'yi yurt dışında okutup doktor yapan cumhuriyet vizyonundan bugün geldiğimiz nokta içler acısı."

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Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot! - Son Dakika
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