Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak?

İzmir programı kapsamında Foça ilçesinde esnaf ve vatandaşları selamlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Foça Demokrasi Meydanı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP ÖYLE KÖTÜ ELLERDE Kİ... BELEDİYELERDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Sözcü'de yer alan habere göre İnce, CHP'ye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ama öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim" diye konuştu. İktidarı da eleştiren İnce, şunları kaydetti:

"Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi? Suriyelileri göndereceğiz de Altılı Masa'daki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri? Onun için biz bu millete diyoruz ki; ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket. Millete yeni bir seçenek sunuyoruz.

"MUHALEFETİN S-400'Ü ELEŞTİRMESİ AMERİKA'YA 'BEN SENİ ADAMINIM' DEMESİDİR"

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirtti. Muharrem İnce, şöyle devam etti:



"Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400 savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, NATO üyesidir. Ama NATO üyesi ülkeler PKK'ya, YPG'ye silah vermektedir, bizi sırtımızdan vurmaktadırlar. Türkiye de F-35 almak istemiş Amerika'dan, parasını vermesine rağmen uçakları teslim etmiyorlar. Türkiye de S-400 alıyor. Şimdi muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya "Ben senin adamınım" demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunmak için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak, F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak."