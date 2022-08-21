Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak? - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak?

21.08.2022 16:58
Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak?

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Altılı Masa liderlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. İnce yaptığı açıklamada, "Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi? Suriyelileri göndereceğiz de Altılı Masa'daki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri?" dedi.

İzmir programı kapsamında Foça ilçesinde esnaf ve vatandaşları selamlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Foça Demokrasi Meydanı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP ÖYLE KÖTÜ ELLERDE Kİ... BELEDİYELERDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Sözcü'de yer alan habere göre İnce, CHP'ye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ama öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim" diye konuştu. İktidarı da eleştiren İnce, şunları kaydetti:

"Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi? Suriyelileri göndereceğiz de Altılı Masa'daki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri? Onun için biz bu millete diyoruz ki; ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket. Millete yeni bir seçenek sunuyoruz.

"MUHALEFETİN S-400'Ü ELEŞTİRMESİ AMERİKA'YA 'BEN SENİ ADAMINIM' DEMESİDİR"

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirtti. Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400 savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, NATO üyesidir. Ama NATO üyesi ülkeler PKK'ya, YPG'ye silah vermektedir, bizi sırtımızdan vurmaktadırlar. Türkiye de F-35 almak istemiş Amerika'dan, parasını vermesine rağmen uçakları teslim etmiyorlar. Türkiye de S-400 alıyor. Şimdi muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya "Ben senin adamınım" demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunmak için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak, F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak."

YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması Davutoğlu: Kuru Üzüm Alım Fiyatı En Az 35 TL Olmalı, Üreticinin Çiftçinin Hakkı Korunmalı Davutoğlu: Kuru Üzüm Alım Fiyatı En Az 35 TL Olmalı, Üreticinin Çiftçinin Hakkı Korunmalı

Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak? - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak?
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
15:33 Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA
15:17 Oyuncu Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını sarstı! Ünlü isimler taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:52 Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 17:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement