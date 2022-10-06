Muharrem İnce: "CHP, insanları olmayan sorun üzerinden ayrıştırıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce: "CHP, insanları olmayan sorun üzerinden ayrıştırıyor"

06.10.2022 13:54
Muharrem İnce: "CHP, insanları olmayan sorun üzerinden ayrıştırıyor"

KIRŞEHİR (İHA) – Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarıyla ilgili, "İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma" dedi.

KIRŞEHİR (İHA) – Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarıyla ilgili, "İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma" dedi.

'Halk Buluşmaları' programı çerçevesinde Kırşehir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ufak hesaplarla rant elde etmeye çalıştığını söyleyerek, "Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma ve bu kompleksini AŞ artık" dedi.

CHP'ye yüklenen İnce, gündeme getirilen başörtüsü meselesinin birilerine şirin görünerek oy alma taktiği olduğunu belirterek, "Şirin görünüp oy alma taktiği yanlıştır. Benim kız kardeşimin başı kapalı. Babamın iki gelini var, birinin başı açık, birinin kapalı. Böyle bir sorunumuz yok bizim, toplumun da yok. Toplum bu meseleyi çözdü ama ne yazık ki bir anda hayat pahalılığı ve her şey unutuldu, yeniden bir sorun varmış gibi gündeme geldi. Herkes hayat pahalılığını konuşuyor. Bu sefer de Kılıçdaroğlu 'başörtüsü' diyor, her şey unutuluyor. İktidar muhalefetin, muhalefet da iktidarın destekçisi" ifadelerini kullandı.

"İktidarın karşısında yeni şeyler söyleyemeyen muhalefet var"

İktidara karşı yeni söylemleri olmayan bir muhalefet olduğunu söyleyen İnce, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gençlere umut olmayan ve yeni şeyler söyleyemeyen bir muhalefet var. Böyle bir ortamda topluma gelecek vaat etmeyen, sorunlardan bihaber, her icraatı iktidara yarayan bir muhalefet var. 20 yılın sonunda 'bu siyasi ranttan ben de pay alayım' diyen akılsız bir muhalefet var. Türkiye'nin dört bir yanını gece gündüz dolaşan biri olarak söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'den haberi yok."

"Hükümeti olumlu hareketlerinde destekliyorum"

Hükümeti olumlu konularda desteklediğini de aktaran İnce, " Azerbaycan'a yardım edilmesini destekliyorum. İHA'ları, SİHA'ları destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Öbür damat ile boğuşuyorduk. Bu damadı destekliyoruz. Doğru yapanı destekleriz. Ben de cumhurbaşkanı olursam 'geliştir işini' talimatını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir Belediyesi'nden çıkarılan 11 işçinin yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Muharrem İnce, "İşçilerin çıkarılma süreçlerini yakından takip ediyorum. 3 müdürlüğü aynı anda yönetenleri de, 'liyakat' diye bağırıp eşlerini özel kalemden memur yapanları da biliyorum. Sürecin takipçisi olacağım" diye konuştu. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ERDOĞAN'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRME MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ERDOĞAN'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRME Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce: 'CHP, insanları olmayan sorun üzerinden ayrıştırıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur
14:25 Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti
14:07 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:45 Ataşehir'de personellerinin hasta bir kadınla alay ettiği özel hastanenin kapısına şerit çekildi
13:44 Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı
13:19 Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
12:26 Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 15:02:59. #1.11#
SON DAKİKA: Muharrem İnce: "CHP, insanları olmayan sorun üzerinden ayrıştırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement