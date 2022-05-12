Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti! - Son Dakika
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Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!

12.05.2022 22:46

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Osmaniye'de partisinin il binasında konuşma yaptı. İnce, Ermeni soykırımı tartışması hakkında da değerlendirmeler yaptı. "Türkler, Ermenilere soykırım yapmamıştır nokta" diyen İnce, "CHP'de bunu kabul edenler var, Memleket Partisi'nde de varsa kapı önü oradadır" ifadelerini kullandı.

Hatay ziyaretinin ardından partisinin il binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle Osmaniye'ye giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnce, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İKTİDARIMIZDA SIĞINMACILARI GÖNDERECEĞİZ"

Memleket Partisi iktidarında sığınmacıları göndereceklerini ifade eden ince, "Ne iktidar ne muhalefet, ikisinin de kafası karışık. Bir gün göndereceğiz, bir gün göndermeyeceğiz, bir gün ensar, öbür gün muhacir, bir gün hicret, öbür gün Kapıkule, muhalefet rapor hazırlıyor, onları eğitelim, entegre edelim. Sonra bakıyorlar toplumdan tepki var, göndereceğiz diyorlar. Memleket partisi net, göndereceğiz. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında bir hafta içinde Şam'a büyükelçi atanacak. Güven alacağım, onlara bir şey olmayacağına dair. Esad'dan uluslararası kamuoyu önünde güvence alacağım. Yardımcı olacak Türk devleti, memleketlerine geliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Komşusunda bir problem çıktığında tabii ki onlara yardımcı olacaktır. Bunlar bizim komşularımızdır. Ama bu misafirlik fazla uzamıştır" diye konuştu.

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"ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL EDEN VARSA KAPI ÖNÜNE KOYARIZ"

Muharrem İnce, 6 muhalefet partisinin hazırladığı mutabakat metni ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "O altılı masanın mutabakat metninde de 'Tarihi gerçekler' cümlesine takılıyorum. Ne demek tarihi gerçekler? Yani biz Ermeni soykırımı yaptık mı kardeşim? Ne demek istiyorsunuz? Ya bir çıkın bakalım. Ben Türk'üm, ırkçı değilim, kafatasçı da değilim. Bilimle savunurum her şeyi. Türkler, Ermenilere soykırım yapmamıştır, nokta. Gerekçelerini açıklıyorum. Yahudiler evinde oturuyordu Almanya'da. Naziler geldi bunları evinden aldı. Yahudilerin silahı yoktu, partisi yoktu, Almanları arkadan vurmamıştı, Almanların komşularıyla iş birliği yapmamıştı. Ermeniler, Osmanlı tebaasıydı, Osmanlı'da benim eski devletim, hepimizin eski devleti. Türkiye Cumhuriyeti neyse Osmanlı da o Selçuklu da o. Bizim atalarımız bunlar. Ermenilerin elinde silah var mıydı? Vardı. Ermenilerin partisi var mıydı? Vardı. Ermeniler Ruslarla iş birliği yapıp Osmanlı'yı arkadan vurdu mu? Vurdu. Osmanlı'da arkadan vurulmamak için yerlerini değiştirdi. Yerlerini değiştirirken kötü şeyler oldu mu? Oldu. Türkler Ermenilere kötülük yaptı. Ermeniler de Türklere kötülük yaptı. Dolayısıyla ben bu soykırım meselesini tanımıyorum. CHP'nin içinde tanıyanlar var. Memleket Partisi'nin içinde tanıyan olursa kapının önü oradadır."

Sinirlerine hakim olamayan Muharrem İnce, partisinden kovacağı tek grubu söyledi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti! - Son Dakika
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