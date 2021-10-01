Üye Girişi
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız - Son Dakika

Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

01.10.2021 18:38
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız, System.String[]

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Aydın ziyaretinde yaşanan olay dikkat çekti. İnce'nin Didim'de vatandaşlarla bir araya geldiği dakikalarda İnce'nin başını çektiği kalabalığı durduran kadın, "Siz bizi sattınız" diye bağırdı. İnce de "CHP beni sattı. 12 bin sandığa gözlemci" koymadı diyerek kadına cevap verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin kurultayının ardından ilk defa sokağa çıktı. Vatandaşlarla bir araya gelen İnce, esnafa da ziyarette bulundu. İnce'nin Didim ziyareti sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Vatandaş, İnce'ye "Size hakkımız helal etmiyorum; bizi sattınız" sözleriyle tepki gösterdi.

"SİZİN İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIP OY İSTEDİM"

Aydın ve ilçelerini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Didim'deki esnaf gezisinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kadın İnce'ye tepkisini dile getirdi. İnce'ye seslenen ve adı öğrenilemeyen kadın "Muharrem Bey ben size hakkımız helal etmiyorum" demesinin ardından İnce "neden" diye sordu. Neden sorusunun ardından konuşmasına devam eden kadın "Ben geçen seçimlerde kapı kapı dolaştım. Oy istedim sizin için, ama siz ne dediniz. Kaç bin arkamda dediniz; İncenin cevabı ise 50 bin.. Dinleyecekseniz anlatayım" derken "Kadın bana o gün anlatacaktınız. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" sözleriyle eleştirdi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

"CHP BENİ SAATTI, SANDIKLARA GÖZLEMCİ KOYMADILAR"

Kadının "sattınız" sözüne ise Muharrem İnce, "Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size" sözleriyle cevap verdi.

Muharrem İnce ve beraberindeki partililer Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde esnafı gezdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle bol bol fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra parti otobüsüyle şehir turu attı. Ardından İlçe binasını ziyaret eden İnce, partililerle sohbet edip fotoğraf çektirdi ve diğer programlar için ilçede ayrıldı. - AYDIN

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Aydın, Helal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız - Son Dakika


Son Dakika

Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak 18:13 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim 18:05 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin 17:41 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi

Son Dakika Haberleri
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:24 Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi         
18:40
Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı         
18:11
İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı         
17:51
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi         
17:39
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı         
16:47
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 18:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement