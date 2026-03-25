Murat Emir: Mal Varlığı Açıklamalarım Net

25.03.2026 16:41
CHP'li Murat Emir, mal varlığı iddialarına yanıt verdi, belgelerle savunma yaptı ve yasa değişikliğine çağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mal varlığına yönelik iddialara ilişkin, "Oradaki daireyi 2005 yılında krediyle aldım ve hala oturduğum bir tane daire var. Buradaki daireler krediyle alınmış, hala ben bir kamu bankasına konut kredisi borcu ödeyen bir vatandaşım. Bizim alnımız açık, yüzümüz ak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin iddialara ilişkin, "Türkiye günlerdir özellikle Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in mal varlığını merak ediyor. Mal varlığını sorguluyoruz ve belgelerle mal varlığını açıklamaya davet ediyoruz. Açık belgeler var, 16 tapu var, sözleşmeler var, ödeme planları var ve bunlara karşı cevap veremeyen, çaresizliğe düşmüş bir Sayın Bakan var. ve o Sayın Bakan bunlara cevap veremedikçe birilerine talimat veriyor ve onların yönlendirdiği sözde basın ve troller birilerine saldırıyorlar. Bunlardan birisi de benim. Hakkımda Akın Gürlek'in mal varlığına ulaşma, yani tabu bilgilerine ulaşma suçlaması var. Ancak Murat Emir'in mal varlığına ulaşmak suç değil. Ulaştınız da keşke doğrusunu yazsaydınız, keşke yalan yazmasaydınız" diye konuştu.

Mal varlığına yönelik iddialara ilişkin Emir, "İşte gerçek; şahsım adına kayıtlı tapudaki taşınmazların tamamı buradadır. Hatta duyuyorum, akşam tabii söyleyecek laf bulamayınca bu yandaş medya bakıyorlar, 'Ankara Dikmen'de 4 bin küsur metrekare arsa nasıl olur? Sabahtan akşama kadar ameliyat yapsa yapamaz, çalmış belli ki' diyen alçaklar, bunun oradaki parselin toplam büyüklüğü olduğunu biliyorlar; ama bilmezden geliyorlar. Bir siteye bakıyorlar; 'Sitede onlarca dairesi olabilir. Bak burada 80 daire var, 16 blok var' diyor. Oradaki daireyi 2005 yılında krediyle aldım ve hala oturduğum bir tane daire var. Buradaki daireler krediyle alınmış, hala ben bir kamu bankasına konut kredisi borcu ödeyen bir vatandaşım. Bizim alnımız açık, yüzümüz ak. Taşınmaz beyanı böyle yapılır" ifadelerini kullandı.

'GELİN BU YASALARI DÜZELTELİM'

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı raporu hatırlatan Emir, "Raporda Türkiye'nin temel demokrasi, adalet ve kardeşlik yani toplumsal barış sorunlarına değinen tespitler ve çözüm önerileri vardı. Bu ödevler Meclis'e verildi. Şimdi bir sessizlik, bir umursamazlık ve bir vurdumduymazlık var. Ben buradan Sayın Meclis Başkanına, siyasi partilerin genel başkanlarına, grup başkanlarına, temsilcilerine, tüm milletvekillerine sesleniyorum. Bu raporda ayrıntılı olarak ve neredeyse oy birliğiyle mutabakatımız var. 'Tek tek bu ülkenin demokrasisini, toplumsal barışını, özgürlüklerini daha yukarıya taşıyalım' demişiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmadığımız gibi en son halkı korku ve paniğe sevk edecek yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gazeteci İsmail Arı'yı gözaltına aldılar. İşte ben buradan sesleniyorum. Gelin bu yasaları düzeltelim. Burada vebal var, burada suç var. Şimdi bunu böylesine getirenler, kabul edenler, el kaldıranlar uygulamadaki bunca yanlışı görüp, 'Ben öyle yazmamıştım, uygulayıcılar yanlış yapıyor' diyenlere sesleniyorum, başta Meclis Başkanına sesleniyorum; barış, demokrasi, kardeşlik tüm bunlara evet ancak bunu kurmak için bekleyecek hiç vaktimiz yok, dakikamız yok. Dezenformasyon Yasası'ndan başlayalım. Artık bu istenmeyen gazetecileri istenen süreçlerde kenara çekme, cezaevinde tutma, görev yapamaz hale getirme, ayakaltından çekme operasyonlarına son verelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Murat Emir, Politika, Son Dakika

