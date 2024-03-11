AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Habertürk'te kendisine Gazze ile ilgili soru sormak isteyen ancak moderatör tarafından engellenen genç kızla program sonrası buluşarak video çekti.
Dün gece Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programda Murat Kurum'un kampanyası için müzisyen Orhan Gencebay ve yazar Aslı Şafak'la özel canlı bölüm düzenlendi. Gençlerin de katıldığı programda sona doğru bir katılımcı Murat Kurum'a seçimi kazanması halinde Filistin ve Gazze için ne yapacağını sormak istedi. Konuk sorusunu tamamlamadan, arkadaki bir kişiden "Bu olmaz, alabilir miyim mikrofonu" sesi yükseldi ve sorunun sorulmasına izin verilmedi.
Sunucu Ersoy'un "Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen" diye araya girmesinin ardından konuk mikrofonu başka bir katılımcıya verdi ve o katılımcı da Kurum'a "Aile Whatsapp grubunuz var mı?" diye sordu. Mehmet Akif Ersoy da bu soru karşısında "Heh bize bunlarla gelin ya!" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası Murat Kurum, programdan sonra söz konusu katılımcıyla bir video çekerek soruyu cevapladı. O anları da sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Canlı yayın sırasında bir genç kardeşimiz istediği soruyu soramadı. Program sonrasında, kardeşimizle görüştüm. Sorusunu sordu, ben de cevapladım. Gençler soracak, biz cevaplayacağız" notunu düştü.
Son Dakika › Politika › Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu - Son Dakika
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