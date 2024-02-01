Murat Kurum: İstanbul\'da Gerçek Belediyecilik Yeniden Başlayacak

Politika

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul'da medeniyeti, inancı, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkesi kucaklayan, herkesi dinleyen, herkesin sorununa çözüm bulan gerçek belediyeciliği o kaybolan 5 yılın ardından İstanbul'a yeniden getireceğiz. Yarı zamanlı belediyecilik yapanlara İstanbul 31 Mart'ta gereken cevabı verecek" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum Güngören'de bulunan AK Nokta'yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum'a bu ziyareti sırasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, AK Parti Güngören İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenel Savcı ve beraberindeki heyet eşlik etti. Kurum, vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Ziyareti sırasında büyük ilgi gören Kurum, vatandaşlarla el sıkışıp sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Yarı zamanlı belediyecilik yapanlara İstanbul 31 Mart'ta gereken cevabı verecek"

AK Nokta ziyaretinde konuşan Murat Kurum, "İstanbul sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. Biz bu bir gençlik hareketi, kadın hareketi olacak dedik. 31 Mart gecesi tüm İstanbul'u sevindireceğiz. Yaklaşık bir hafta önce Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul vizyonumuzu hep birlikte 10 başlıkta ortaya koyduk. Kentsel dönüşümden ulaşım çilesini bitirecek adımlarımıza, yine İstanbul'daki adaletsiz yapılan sosyal yardımların sürdürülebilir ve kalıcı olması adına, İstanbul'un yeşilinin artması adına, İstanbul'un tüm sokaklarında huzurun güvenin tesis edilmesi adına, 10 başlıkta hayallerimizi anlattık. Gittiğimiz her yerde de hemşerilerimiz bize artık 'beklemek istemiyoruz bir an önce 31 Mart gelsin ve İstanbul muradına kavuşsun' diyorlar. Milletimiz ne zaman bize ihtiyaç duysa biz hep yanı başında olduk. Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da seller oldu ve biz 2 saat sonra oraya gittik. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu biz yine oradaydık. En son asrın felaketi Maraş depreminde 11 ilimizde tüm arkadaşlarımızla birlikte günlerce aylarca orada kaldık. Şimdi bu tecrübeyle, 25 yıllık birikimle, bu motivasyonla şimdi İstanbul diyoruz, sadece İstanbul diyoruz. Artık mevcut CHP'li yönetimin İstanbul'a olan ilgisizliğinden İstanbullular bıkmış usanmış. İstanbul'a artık ilgi ve sevgi istiyorlar. Yarı zamanlı belediyecilik yapanlara İstanbul 31 Mart'ta gereken cevabı verecek" dedi.

"Biz bu tarihe, bu medeniyete hep birlikte sahip çıkacağız"

Kurum, mevcut İBB yönetiminin farklı siyasi gündemlerle İstanbul'un gündeminde olmayan konuları İstanbul'a taşımaya çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"5 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Aynı türküyü söylüyorlar. Hep bir bahanelerin arkasına sığınma var. Farklı siyasi gündemlerle İstanbul'un gündeminde olmayan konuları İstanbul'a taşımaya çalışıyorlar. İstanbul'u gelecekleri için bir basamak olarak görüyorlar. İstanbul basamak olmaz, İstanbul bu ülkenin kalbi ve lokomotif bir şehridir. Burada ecdadımızın alın teri, emekleri, tarihimiz ve medeniyetlerimiz vardır. Biz bu tarihe, bu medeniyete hep birlikte sahip çıkacağız. Onlar tatile mi gider, başka bir şey mi yapar onlarla ilgilenmiyoruz. 31 Mart akşamı kazandığımızda bize diyorlar ki bizde bu projelerden istifade edebilir miyiz? Eğer 31 Mart'tan sonra İstanbul'da yaşayacaksa her İstanbullu gibi onlar da bu hizmetlerden faydalanacak. O yüzden biz onların ne yaptığıyla, ne söylediğiyle ilgilenmiyoruz. Burada milletimiz bizden ne bekliyor, ne talepleri ve ne istekleri var bunlara odaklanacağız."

"Gerçek belediyeciliği o kaybolan 5 yılın ardından İstanbul'a yeniden getireceğiz"

Gerçek belediyeciliği İstanbul'a yeniden getireceğini vurgulayan Murat Kurum, "Hep birlikte el ele gönül gönüle önce İstanbul'u alacağız. İstanbul'un sokaklarına o beklediğimiz, özlediğimiz huzuru getireceğiz. Biz İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını başkanımla, tüm ekibimizle, 39 ilçede 964 mahallede milletimiz bizden ne bekliyorsa hep sokakta, pazarda, esnafımızın yanında olacağız. Biz kollarımızı sıvadık mı Güngören'de, tozkoparan da Kentsel Dönüşüm için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı Güngören'e Millet Bahçesi yapmak için sıvarız. Biz kollarımızı sıvadık mı Güngörenli kardeşimize sevgimizi göstermek ve ona sarılmak için sıvarız. İstanbul'da medeniyeti, inancı, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkesi kucaklayan, herkesi dinleyen, herkesin sorununa çözüm bulan gerçek belediyeciliği o kaybolan 5 yılın ardından İstanbul'a yeniden getireceğiz. Biz 31 Mart akşamı İstanbul'un başkanı değil Güngören'in İstanbul'un kardeşi, evladı olacağız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL