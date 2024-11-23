Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Akşener yanıtı: 'Kınıyorum' - Son Dakika
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Politika

Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Akşener yanıtı: 'Kınıyorum'

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan 'işbirlikçi' ifadesine verdiği yanıtta ''Eski defterleri karıştırmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını hatırlatmak isterim'' ifadelerini kullandı.

23.11.2024 15:44  Güncelleme: 15:57
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması dün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada Kılıçdaroğlu'nun yaptığı savunma dikkat çekerken; eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için sarf ettiği "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz iş birlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim. Pişmanım" sözleri tartışmalara neden oldu.

AKŞENER SUSTU, DERVİŞOĞLU YANIT VERDİ

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin sessizliğini korurken; yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Partisinin il başkanları ile yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nu sözleri nedeniyle kınadığını belirtti.

"DAHA ÖZENLİ KONUŞMASINI BEKLERDİM"

Dervişoğlu açıklamalarında, "Bilindiği gibi dün hakkında yürütülen bir hukuki süreç ile ilgili olarak mahkemeye giden CHP eski Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunun dikkatini çeken önemli açıklamalarda bulundu. Bana sorarsanız demokrasi tarihimizde önemli yeri olan partilerin genel başkanlarının söylemleri nedeniyle ve siyasi rakiplerinin şikayetlerine bağlı olarak yargılanmaları hiç yerinde bir uygulama değildir. Yargılanmasına neden olan iddialarla ilgili açıklamaları elbette ki kendi takdirleridir. Ancak, geride bırakılan dönemlerle ilgili çok daha özenli konuşmasını umar ve beklerdim" ifadelerini kullandı.

"KINIYORUM"

"Ancak, geride bırakılan dönemlerle ilgili çok daha özenli konuşmasını umar ve beklerdim. İYİ Parti'nin bugünü ve yarınları nasıl bizimse dünü ve evveli de bizimdir" diyen İYİ Parti lideri, "Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle reddediyor ve kınıyorum. Biz yaşadığımız süreçlerle ilgili olarak kendimize ait değerlendirmeyi ve özeleştirileri yetkili organlarımızda yapar, yarınlara dair yol haritamızı da kendi irademizle belirleriz. Çok fazla şey söylemeye gerek yok" sözlerini sarf etti.

'ESKİ DEFTER' VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Eski defterlerinin açılmaması gerektiğini de belirten Dervişoğlu ayrıca "Cumhurbaşkanının halkoyuyla seçilmeye başladığı günden itibaren, 2014'te Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, 2018'de Sayın Muharrem İnce'yi, 2023 yılında da kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapan ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Ayrıca biz CHP'ye uzaydan aday teklif etmedik ya da pazarlık içinde bir aday önermedik. Eski defterleri karıştırmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını hatırlatmak isterim. Ve yine hatırlatmak isterim ki evinizde kavga varken komşu eviyle kavga etmek size bir yarar getirmez. Kongre kaybedilir, sorumlusu başkası, seçim kaybedilir sorumlusu yine bir başkası. Böyle bir değerlendirme vicdani değildir. İnsan biraz da suçu ve sorumluluğu kendisinde aramalıdır. Söylenecek çok fazla söz var ama dünün de bir hatırası var. O nedenle son söz olarak diyorum ki: Başkasını itham, kendini müdafaa değildir Sayın Kılıçdaroğlu" ifadelerini de kullandı.

Müsavat Dervişoğlu\'ndan Kılıçdaroğlu\'na Akşener yanıtı: \'Kınıyorum\'

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Akşener yanıtı: 'Kınıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmetali Karatay:
    Mhp vekilleri altın götüryor üç haber yapan yok 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne olacak bu CHP nin işi anlamak mümkün değil eskisi yenisi 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Eski defter yüzünden yargılanıyo zaten müsavat 1 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ya Bir Git İşine 0 0 Yanıtla
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