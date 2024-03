Mustafa Bozbey: İhtiyaç sahiplerini azaltmalıyız

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Maksat, ihtiyaç sahiplerini çoğaltmak değil, ihtiyaç sahibi olan insanların sayısını azaltmaktır. Onlarla övünmeliyiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Mudanya ve Köyleri Yardımlaşma Derneği (MUYAD) tarafından verilen iftara katıldı. İftar sonrası konuşan Mustafa Bozbey, "Ülkemizin bu sofralara çok ihtiyacı var. Nereye gitsek, hangi pazara gitsek, esnafla konuşsak inanın bana insanlarımızın durumu kötü. Emekli 10 bin lira alıyor, 20 kilo kıyma parası. Çarşıya gidiyor, bir şey alamadan dönüyor. Çalışanlar zor durumda, yaşamlarını zor idare ediyorlar. Bunları her an yaşıyoruz. Vicdanımız sızlıyor. İnsanlara destek olmak, bu dayanışmayı arttırmak özellikle büyükşehir belediyesinin görevleri arasındadır. İşçisine, çocuğuna, çiftçisine, gencine, kadınına bu dönemlerde destek olmak zorunluluğu var. Tabi ki maksat ihtiyaç sahiplerini çoğaltmak değil, ihtiyaç sahibi olan insanların sayısını azaltmaktır. Onlarla övünmeliyiz. 1 Nisan'dan sonra merak etmeyin, bu dayanışmayı büyüteceğiz, projelerimizi hayata geçireceğiz ve özellikle çiftçimize, emeklimize her kesime büyük bir destek olacağız. Böylelikle bu insanların yarınlara da umutla bakmasını sağlayacağız. Bunu yapacağız, bunu yapacak gücümüz, birikimimiz var" dedi.

Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı; "Ramazan ayındayız. Bir seçime gidiyoruz. Bizim insanların kişiliği, sıfatıyla rengiyle işimiz yok. Biz insanı, insan olarak görüyoruz. Sizlerden isteğimiz, beni tanıyorsunuz. 20 yıl boyunca Nilüfer'de Türkiye'ye örnek hizmetleri ürettik. Şimdi Bursa'nın geride kalan 16 ilçemizde seçilecek başkanlarımızla beraberce önce Mudanyalıları, sonra Bursalıları gülümseteceğiz. Hiç merak etmeyiz."

İftara, Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, MUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Sahip Keçici, MUYAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA