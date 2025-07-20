Mustafa Destici Bursa\'da düğünde türkü söyledi

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın oğlu Ömer Faruk Alfatlı'nın düğününe katıldı. Destici gecenin ilerleyen saatlerinde 'Kerkük'ün Zindanı, Çırpınırdın Karadeniz ve Türkiye'm' türkülerini söyledi.

BBP Lideri Destici, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın oğlu Ömer Faruk Alfatlı ile eşi Meltem Alfatlı'nın düğününe katılmak için Bursa'ya geldi. Ömer Faruk ile Meltem Alfatlı çiftinin düğün törenine Destici'nin yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Tekin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Eyüp Eken, Önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve çok sayıda davetli katıldı.

'ALLAH HER GENCE BÖYLE EVLİLİKLER NASİP ETSİN'

Protokol selamlaşmaları ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan düğün töreninde genç çiftin nikahını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kıydı. Törende konuşan Mustafa Destici, "Ben ve arkadaşlarım burada sadece şahit değil, aynı zamanda ev sahibi olarak da bulunuyoruz. Çünkü Ömer, bizim evladımız. Büyük Birlik Partisi 1993'te kurulmuş, Ömer ise 1999'da doğmuş. Bu vesileyle rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkan'ı da anıyorum. Mekanı cennet olsun. Muhsin Başkan, Ömer'i çok severdi. Ömer'in kucağında olduğu çok fazla fotoğraf var. Keşke o da bugünleri görebilseydi. Nasip bizlere oldu. Ekrem Bey, bizim kuruluştan beri, hatta daha öncesinden beri birlikte olduğumuz kıymetli bir aile. Tabii Meltem kızımız ve ailesi de artık bizim ailemiz oldu. Allah her gence böyle evlilikler nasip etsin. Kendilerine hayırlı evlatlar diliyorum. Bu sene 'Aile yılı'. Dolayısıyla da evlenenlerin bir zorunluluğu var; o da en az dört çocuktur. Nüfusumuz gittikçe azalıyor. Evlenen gençlerimizi daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik edeceğiz" dedi.

Nikah merasiminin ardından Genel Başkan Destici, nikah cüzdanını gelin hanıma teslim ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde 'Kerkük'ün Zindanı, Çırpınırdın Karadeniz ve Türkiye'm türkülerini söyledi.