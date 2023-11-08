 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Naci Görür'den Marmara depremiyle ilgili açıklama: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil - Son Dakika

Naci Görür'den Marmara depremiyle ilgili açıklama: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil

Son Güncelleme: 08.11.2023 07:42

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedilen deprem için Görür, "Deprem, deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Balıkesir'in 3.1 kilometre açığında yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

MARMARA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 23.05'te deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Balıkesir Erdek'te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedilen depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.

NACİ GÖRÜR: ÖNCÜ FALAN DEMEK, SPEKÜLASYON YAPMAK DOĞRU DEĞİL

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, "Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den Marmara depremiyle ilgili açıklama: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil

Marmara Denizi, Naci Görür, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Naci Görür'den Marmara depremiyle ilgili açıklama: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil - Son Dakika


Son Dakika
07:50 Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle her şey değişti! İşte TBMM'deki yeni sandalye dağılımı
07:38 Naci Görür'den Marmara depremiyle ilgili açıklama: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil
07:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor! Gündeminde dünyanın kilitlendiği konu var
00:34 Kocaeli'de ters yöne giren cip, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
23:51 Kentsel dönüşüm düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
23:15 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
23:02 Gazze'de insani yardım konvoyuna saldırdılar
22:35 Gazzeliler Türkiye'ye mi yerleştirilecek? Cumhurbaşkanlığı, tartışmalara son noktayı koydu
22:01 ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor
21:51 İstanbul Bağcılar'da anne ve kızını öldüren şahıs intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 08:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Naci Görür'den Marmara depremiyle ilgili açıklama: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement