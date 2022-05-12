Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum

12.05.2022 16:34

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. Bu kararın ardından Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Türkiye'nin gündemine oturan konuyla ilgili en dikkat çeken açıklama Nagehan Alçı'dan geldi. Alçı, sosyal medya paylaşımda "Canan Kaftancıoğlu'na bu yapılan hukuk cinayetidir. Fikirlerinden ötürü bir siyasetçiye hapis, siyasi yasak. Bu rezaleti kabul etmiyorum. Tüm kalbimle Canan Hanım'ın yanındayım" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

HAKKINDAKİ DAVALAR VE ALDIĞI CEZALAR

'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları onandı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı.

NAGEHAN ALÇI'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bu karar sonrası Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası konuyla ilgili en dikkat çeken yorum Nagehan Alçı'dan geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılması ile muhalefet tabanını ikiye bölen Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Canan Kaftancıoğlu'na bu yapılan hukuk cinayetidir. Fikirlerinden ötürü bir siyasetçiye hapis, siyasi yasak. Bu rezaleti kabul etmiyorum. Tüm muhalefet tabanı 10 gündür beni linç ediyor olsa da ben demokrat tavrımdan milim taviz vermiyorum. Tüm kalbimle Canan Hanım'ın yanındayım" ifadelerine yer verdi.

İşte Nagehan Alçı'nın o paylaşımı;

Negahan Alçı'dan şaşırtan sözler! Siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi
YORUMLAR
500
AK Partili Bülent Turan'dan 'Canan Kaftancıoğlu' tepkisi: 'Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!' AK Partili Bülent Turan'dan 'Canan Kaftancıoğlu' tepkisi: 'Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!' AK Parti'li Aydemir, Yargıtayın CHP'li Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetini onamasını değerlendirdi Açıklaması AK Parti'li Aydemir, Yargıtayın CHP'li Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetini onamasını değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Nagehan Alçı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement