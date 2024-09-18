Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili Soruşturmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili Soruşturmalar Devam Ediyor

Narin Güran\'ın Ölümüyle İlgili Soruşturmalar Devam Ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Narin Güran'ın cinayetinin arkasındaki sırları sordu.

18.09.2024 14:40
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen Narin Güran'ın mezarını ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "19 gün boyunca o çocuğun bedenini katledildikten sonra bir çuvala koyup, onu taşlarla sabitleyip, suda vücudunun deforme olmasını teknik olarak bu konuda uzman olmayanlar bilemez. Biz mesela bunları bu olayla öğrenmiş olduk, böyle yöntemlerin olduğunu. Hiç kimse bunu bilemez. Sıradan bir cinayet olsaydı bu kadar profesyonel destek alınmazdı" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Ziyarete Milletvekili Serhat Eren, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti İl Başkanı Abbas Şahin ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, Narin'in nasıl ve neden öldürüldüğünü sormaya devam edeceklerini belirterek, "Bizlere deniyor ki; 'Narin'in ölümü üzerinden ölümünü siyasi olarak ifade etmeyin.' Külliyen yalandır bu yaklaşım, yanlıştır bu yaklaşım. Bizler başından beri dava sürecini negatif etkilememek için, soruşturma sürecini etkilememek için gözlemlerimizi kamuoyuyla paylaşmamıştık. Ama 19 gün geçtikten sonra ve Narin'in nasıl öldürüldüğü, kimler tarafından öldürüldüğü, neden gizlendiği, 'Tavşantepe'de neyi gizlemektedirler?' Bu sorular kamuoyuna açıklanmadığı için ve zaten mevcut olan bunları koruyan anlayış, bunları koruyan kolluk, kolluğun içindeki örgütlenmeler, bunları koruyan derin devletin içindeki örgütlenmeler, bu soruları sormamızdan rahatsızlar, farkındayız. Ama biz şu soruları sormaya devam edeceğiz" dedi.

'BU CİNAYET TIPKI SUSURLUK KAZASI GİBİ'

Narin'in cansız bedeninin suda deforme olup kanıtların yok olmasının profesyonelce olduğunu ifade eden Hatimoğulları, "Bakın, Türkiye'de en profesyonel mafyanın işlemiş olduğu cinayeti bile açığa çıkarabilecek altyapıya sahip olan kolluk, bütün bilgisini, birikimini, kriminal bilgilerini, narinin cinayetinin açığa çıkmasını, nasıl katledildiğini, niye katledildiğini, niye kaybedildiğinin açığa çıkmasını engellemek için kullanmıştır. 19 gün boyunca o çocuğun bedenini katledildikten sonra bir çuvala koyup, onu taşlarla sabitleyip, suda vücudunun deforme olmasını teknik olarak bu konuda uzman olmayanlar bilemez. Biz mesela bunları bu olayla öğrenmiş olduk, böyle yöntemlerin olduğunu. Hiç kimse bunu bilemez. Sıradan bir cinayet olsaydı bu kadar profesyonel destek alınmazdı. Bu cinayet tıpkı Susurluk kazası gibi" diye konuştu.

'BU TEKNİK BİLGİLERİ ONLARA KİM VERDİ'

Tavşantepe'de silah deposu olduğunun iddia edildiğini belirten, Narin'in ölümüyle ilgili bunun bir ilgisinin olup olmadığını soran Hatimoğulları, "Küçük Narin katledildikten sonra, bütün delilleri yok etmek amacıyla, adeta suyun altında taşlardan mezarlık yaparak, onu mezara gömen anlayış kimdir, bu teknik bilgileri onlara kim vermiştir, fiili kim gerçekleştirmiştir? İşte sevgili Narin'in, o 8 yaşındaki küçücük kızın, o 8 yaşındaki çocuğun, ölümünün ardında, bütün toplumu ilgilendiren devasa sorular ve sorunlar bırakmıştır. Bizler DEM Parti olarak, sevgili Narin'in, katilleri açığa çıkarılana kadar, bu soruların yanıtlarını, elbette bizlerin yorumları var. Bu yorumlarla biz sadece hareket etmek istemeyiz. Ama hepsinin açığa çıkması için, bütün bu sorular yanıtlanana kadar, biz bu davanın takipçisi olacağız. Bu davayı bırakmayacağız."

Kaynak: DHA

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