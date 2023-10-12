 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu: Aksa Tufanı, Yahudi halkının en kötü günü - Son Dakika

Netanyahu: Aksa Tufanı, Yahudi halkının en kötü günü

Son Güncelleme: 12.10.2023 22:11

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aksa Tufanı'nın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinin, Yahudi halkının, Holokost'tan bu yana yaşadığı en kötü gün olduğunu söyledi. Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste yaptığı konuşmada, yaşanan çatışmaların İsrail için bir savaş olduğunu ve bu savaşın Hamas'ın yok edilmesiyle tam zaferle sonlanabileceğini ifade etti. Netanyahu ayrıca, Hamas'ı DEAŞ olarak nitelendirerek dünyanın Hamas'ı kınaması ve yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti. İsrail-Filistin çatışmasında ise Gazze'den İsrail'e binlerce roket atıldığı ve İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı bilgisi verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aksa Tufanı'nın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinin, Yahudi halkının, Holokost'tan bu yana yaşadığı en kötü gün olduğunu söyledi. Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste yaptığı konuşmada, çatışmaların İsrail için bir savaş olduğunu ve Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini belirtti.

"BU SAVAŞ ANCAK HAMAS YOK EDİLİNCE BİTER"

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Meclis'te bir konuşma yaptı. Yaşanan çatışmaların, İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade eden Netanyahu, "bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi" olduğunu söyledi.

"DÜNYA HAMAS'I KINAMALI VE ONA YAPTIRIM UYGULAMALIDIR"

Netanyahu, "Hamas, DEAŞ'tır. 11 Eylül olayları sonrası DEAŞ ve El Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalıdır" ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı, "7 Ekim, Holokost'tan bu yana halkların tarihinde kara bir gün ve Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün olarak kalacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Aksa Tufanı, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: Aksa Tufanı, Yahudi halkının en kötü günü - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Son Dakika: 3 puan bizim! A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
23:38 Emeklilere 5 bin TL ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
22:57 Sonunda istediğini aldı! Hırvatistan'a gol atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı
22:14 İlk yarıya damga vurdu! Livakoviç, olmasa maç farka gidebilirdi
22:07 Valiliğin iptal kararı mahkemeden döndü! Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını yeniden açtı
21:44 TBMM'den ortak bildiri: Filistin ve İsrail'i kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz
21:34 Beyaz Saray: ABD'nin Hamas ile çatışan İsrail'e asker gönderme gibi bir niyeti yok
21:22 Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması
21:03 1 kişi eksik Letonya, Ermenistan'a sahayı dar etti
20:43 İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemilerini gönderiyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 23:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu: Aksa Tufanı, Yahudi halkının en kötü günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement