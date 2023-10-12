Netanyahu: Aksa Tufanı, Yahudi halkının en kötü günü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aksa Tufanı'nın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinin, Yahudi halkının, Holokost'tan bu yana yaşadığı en kötü gün olduğunu söyledi. Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste yaptığı konuşmada, çatışmaların İsrail için bir savaş olduğunu ve Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini belirtti.

"BU SAVAŞ ANCAK HAMAS YOK EDİLİNCE BİTER"

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Meclis'te bir konuşma yaptı. Yaşanan çatışmaların, İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade eden Netanyahu, "bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi" olduğunu söyledi.

"DÜNYA HAMAS'I KINAMALI VE ONA YAPTIRIM UYGULAMALIDIR"

Netanyahu, "Hamas, DEAŞ'tır. 11 Eylül olayları sonrası DEAŞ ve El Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalıdır" ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı, "7 Ekim, Holokost'tan bu yana halkların tarihinde kara bir gün ve Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün olarak kalacak" dedi.