 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi! Askeri bir konuda suçluyor - Son Dakika

Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi! Askeri bir konuda suçluyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 12:05

İsrail basını, Başbakan Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu ve bu durumun Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığını yazdı. Haberde, Netanyahu'nun Hamas'ın 7 Ekim operasyonu nedeniyle İsrail ordusu yetkililerine kızgın olduğu ifade edildi.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu, bu durumun Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığını yazdı.

MUTABIK KALAMIYORLAR

Yediot Ahronot gazetesi, İsrailli siyasi ve askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı yaklaşırken Hamas'ın elindeki İsrailli esirlere ilişkin bir çıkmazla karşı karşıya kalındığını ve "hükümetin temel konularda mutabakata varmakta zorluk yaşadığını" yazdı.

NETANYAHU, HAMAS'IN OPERASYONU NEDENİYLE KIZGIN

Haberde, "Netanyahu'nun, olup biten her şeyin (Hamas'ın İsrail'e karşı 7 Ekim'de başlayan saldırıları) sorumluluğunun üst düzey İsrail ordusu yetkililerinde olduğuna inandığı ve onlara kızgın olduğu söyleniyor." ifadelerine yer verildi. Hamas'ın 20 Ekim'de 2 ABD'li esiri serbest bırakmasının ardından, ABD'nin, diğer esirler konusunda da ilerleme kaydedilebilmesini istediği belirtilen haberde, bu nedenle Gazze'ye yönelik kara harekatının ertelenmesi için ABD yönetiminin İsrail'e baskı yaptığı ifade edildi.

ÇIKMAZA GİRDİLER

Gazetenin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, "rehine meselesiyle ilgilenmenin, kara harekatı dahil olmak üzere diğer tüm eylemlerden öncelikli olduğuna" inanıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin dün yaptığı açıklamasındaki, "Siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya (kara harekatı) geçeceğiz." ifadelerine işaret edilen haberde, "Bu, İsrail ordusundaki üst düzey yetkililerin, karar verme sorumluluğunu hükümete, özellikle de Başbakan'a devretme yoludur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde ayrıca, "kara harekatının zamanlaması konusundaki tartışma bir yana, Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizinin ortaya çıktığına" dikkat çekilerek, bu krizin, "7 Ekim'de İsrail'e verilen büyük zarara ek başka bir zarar oluşturduğu" ifade edildi.

"KRİZ, SAVAŞA ODAKLANMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

İsrail'in "etkili bir yönetime sahip olmadığı" kaydedilen haberde, şu tespitler paylaşıldı: "Bu (kriz), savaşa odaklanmayı ve karar almayı zorlaştırıyor. İsrail'in artık, misyonuna odaklanmış etkili bir liderliğe ihtiyacı var. Siyasi ve askeri yetkililerin ifadelerine göre, hükümet, gündemdeki temel konulara ilişkin mutabakata varılacak kararlar almakta zorluk yaşıyor.

Geçen hafta Netanyahu, İsrail ordusu ve Savunma Bakanı (Yoav) Gallant'ın tavsiyesine rağmen, kuzeyde (Lübnan sınırı) caydırıcı bir harekat yapılması kararını engelledi. Ancak Netanyahu bu iddiayı yalanladı. Tartışmanın merkezinde, ABD'nin İsrail'den, Lübnan'a yönelik caydırıcı bir saldırıdan kaçınmasını talep etmesi yer alıyordu. Amerikalılar talebe cömert bir askeri yardım paketi eklediler; Lübnan açıklarına iki uçak gemisi yerleştirildi ve Hizbullah'ın savaşı başlatması halinde İsrail ordusunu destekleme taahhüdünü verildi."

Öte yandan, Haaretz gazetesi de dünkü haberinde, "Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını tahmin edememenin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu orduya yüklemeye çalışıyor." eleştirisine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi! Askeri bir konuda suçluyor - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Son Dakika: İsrail'in Gazze yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5 bini geçti
12:55 Galatasaray taraftarı telaş içinde Icardi'nin MR çektirdiği hastaneyi aradı! Diyaloglar bomba
12:51 Süper hızlı tren ile İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
12:44 Son hali Güllü'ye benzetilen Zeynep Koçak'tan güldüren yorum: Güllü gibi davranıp insanları dolandıracaktım
12:38 Bitcoin'de 100 gün sonra bir ilk! 31 bin doları gördü
12:24 Sarı altında hasat başladı! Tarlada kilosu 130 TL
12:04 Yeliz Yeşilmen'in babası vefat etti
12:05 Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi! Askeri bir konuda suçluyor
11:59 TPAO, Gabar'da günlük petrol üretimini 25 bin varile çıkardı
11:55 Filistin'e destek için dev posterini açtılar! Tunus'taki maçta dünyanın konuştuğu Ebu Ubeyde koreografisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2023 14:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi! Askeri bir konuda suçluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement