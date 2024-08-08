Netanyahu: İsrail'in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Netanyahu: İsrail'in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim

Netanyahu: İsrail\'in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in var oluş mücadelesi verdiğini ve Gazze'deki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmesi riskini göze aldıklarını söyledi. Netanyahu, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığına dikkat çekti.

08.08.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim" ifadelerini kullanarak, İsrail'in bir var oluş mücadelesi verdiğini ileri sürerek, Gazze'deki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmesi riskini göze aldıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ABD merkezli TIME dergisine mülakat verdi. Dergiye yaptığı açıklamalarda Netanyahu, 7 Ekim olaylarıyla ilgili İsrail kamuoyundan ilk defa özür diledi. Bu konuya ilişkin bir soruya cevabında Netanyahu, "Özür mü? Elbette, elbette. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm. Her zaman geriye dönüp baktığınızda bir şeyler yapıp bunun olmasını engellemek mümkün olur muydu diye düşünüyorsunuz" dedi.

"Sadece Hamas ile mücadele etmiyoruz"

Gazze'de savaş devam ederken İran, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husiler ile yeni cepheler açılması durumuyla karşı karşıya olan Netanyahu, "Sadece Hamas ile mücadele etmiyoruz. Tam kapsamlı bir İran ekseni ile karşı karşıyayız ve daha geniş kapsamlı bir savunma için organize olmamız gerektiğinin farkındayız" dedi.

TIME dergisinin haberinde, temmuz ayında İsrail'in en çok izlenen TV kanalı tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre İsrail kamuoyu dahilinde Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini düşünenlerin oranının yüzde 72 seviyesine yükseldiği, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant aleyhinde Gazze'de savaş suçu işledikleri suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığı, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığı, ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı eylemler gerçekleştirildiği ve bunların Vietnam'daki savaştan bu yana en kalabalık gösteriler olduğu ve Netanyahu'nun 25 Temmuz'da ABD Kongresi'nde oldukça sıcak ağırlanmış olmasına rağmen ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump'ın artık Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini ifade ettiğine dikkat çekildi. Netanyahu'nun bunlara cevabının Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesi olduğu ifade edilen haberde, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı kişisel siyasi nedenlerle uzattığı yönündeki eleştirilerin her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Aleyhindeki bu suçlamaları asılsız olarak nitelendiren Netanyahu, Gazze'de kesin bir zafer kazanılması ve savaşın ardından Hamas'ın Filistin'de yönetim iddiasında bulunamayacak veya İsrail için tehdit oluşturamayacak duruma gelmesi gerektiğini savundu. Netanyahu, "Gazze'nin belki bölgesel partnerlerin desteğiyle sivil bir yönetim tarafından idare edildiğini görmek isterim. İsrail'in sağladığı bir demilitarizasyon ve Gazze'nin sağladığı sivil bir yönetim" dedi.

İsrail'in yok edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü

Gazze'deki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmesi ve İsrail'in bir şiddet sarmalına sürüklenmesi ihtimaline ilişkin soruya cevap veren Netanyahu, İsrail'in bir varoluş mücadelesi verdiğini ve böyle bir riski göze aldıklarını söyledi. İsrail'in yok edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savunan Netanyahu, "İsrail'in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in "İsrail'in hedefine ulaştığı ve Hamas'ın 7 Ekim'dekine benzer bir saldırı gerçekleştiremeyeceği" yönündeki açıklaması hatırlatılan Netanyahu, "Bizim hedefimiz bu değil. Hedefimiz, Hamas'ın askeri ve yönetim kapasitesinin tamamen yok edilmesi" diye konuştu.

Netanyahu'nun bir Filistin devletinin kurulduğunu görmek istemediği, Yahudi nüfus çoğunluğunu muhafaza edebilmek için Filistinlilere İsrail vatandaşlığı verme gibi bir planı da olmadığı vurgulanan haberde, İsrail'in Gazze için bugün Batı Şeria'dakine benzer bir durum oluşturmayı düşündüğü ifade edildi. Gazze halkının kendi hayatlarını sürmeleri, kendi kurumları dahilinde oy kullanmaları ve kendilerine ait bir öz yönetimleri olması gerektiğini söyleyen Netanyahu, "Fakat bizi tehdit edebilecek güçleri olmamalı" dedi.

"Savaşı bitirmek istiyorum"

Neytanyahu, "Savaşı bitirmek istiyorum. Eğer yapabilseydim, savaşı yarın bitirirdim. ve bu arada Hamas silahlarını bırakırsa, teslim olursa, sürgüne giderse, savaş hemen biterdi. ve buna neden ihtiyacımız var? İran terör ekseniyle, kuzeyde Hizbullah'la, aynı anda bize ateş eden Husiler ve diğerleriyle birlikte hareket ettiklerinde bu kabul edilemez bir şey" dedi.

Başbakanlıktan çekilmeyi düşünmüyor

Derginin başbakanlık vazifesine devam edip etmeyeceği yönündeki sorusuna cevap veren Netanyahu, "İsrail'i kalıcı bir güvenlik ve müreffeh bir geleceğe yönlendirme konusunda yardımcı olabileceğime inandığım sürece vazifede kalmaya devam edeceğim" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Binyamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: İsrail'in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: İsrail'in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement