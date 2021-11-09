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Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı - Son Dakika

Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı

09.11.2021 16:24
Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, 2021 yılının 10 ayında 342 bin 648 çağrı alarak ilgili birimlere iletti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, 2021 yılının 10 ayında 342 bin 648 çağrı alarak ilgili birimlere iletti.

Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, kısa sürede Çözüm Merkezi personeliyle iletişime geçebiliyor. Vatandaşların tüm sorun, talep, şikayet ve önerileri bu merkezde toplanıyor. 7/24 hizmet veren ve aynı zamanda bir kriz yönetim merkezi görevi gören Çözüm Merkezi, bu yılın 10 ayında alınan 342 bin 648 çağrıya anında cevap verdi.

" Türkiye'nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumu"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vatandaşların hiçbir sorununu kulak ardı etmediklerini, bundan sonraki süreçte de etmeyeceklerini söyledi. Belediyeye sorununu ileten her bir vatandaşın sıkıntısını kendi sıkıntısı gibi önemsediklerini dile getiren Mustafa Demir, "Göreve gelmemizin ardından dijital değişim ve dönüşümün startını verdik. Gelinen noktada vatandaşlarımızın da memnun kaldıkları bir sistemi hayata geçirmiş olduk. Türkiye'nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumu olduğumuzu gururla ifade ediyorum. Amacımız vatandaşımıza en hızlı ve en kolay ulaşım kanallarını sunarak onların sorunlarını ve önerilerini yanıtsız bırakmamak. İnşallah ekip arkadaşlarımızla birlikte halkımızın daha memnun kalacağı, sorunlarına çözüm bulacağı bir sistemi inşa etmek adına tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var. En hızlı ve kolay ulaşım kanallarını sunmaya çalışıyoruz. Samsun olarak 1 milyon 350 bin kişilik büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinden, huzurundan, rahatından, konforundan, ulaşımından, sağlıklı yaşamasından kısaca her şeyinden biz sorumluyuz. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu kulak ardı etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz" dedi. - SAMSUN

Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı
Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı
Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı
Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nüfusun 4'te 1'i aradı, 342 bin 648 çağrı aldı - Son Dakika
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