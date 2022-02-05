Ocak Partisi'nin kuruluşu Ertuğrulgazi Türbesinde açıklandı - Son Dakika

Ocak Partisi'nin kuruluşu Ertuğrulgazi Türbesinde açıklandı

Osmanlı Ocakları bünyesinde kurulan Ocak Partisi Cumhur İttifakını destekleyecek

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat,

"15 Temmuz gecesi aynı ruh ve aynı heyecanla, aynı inançla, aynı duruşla biz de artık yeni bir siyası parti kurma kararı aldık"

"Cephemiz Türkiye cephesidir"

" Ocak Partisini biz bir siyasi partiye alternatif olarak kurmadık"

BİLECİK - Osmanlı Ocakları bünyesinde kurulan Ocak Partisi'nin Ertuğrulgazi Türbesi'ndekuruluş duası yapıldı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Ocak Partisi ile Türkiye'nin istikrarına milletimizin yarına huzuruna ferahına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Osmanlı Ocaklarının kurmuş olduğu Ocak Partisi'nin herkese kapısı açıktır" dedi.

Osmanlı Ocakları bünyesinde kurulan Ocak Partisi'nin kuruluş duası Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde yapıldı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi çıkışı Bursa Ertuğrul Gazi Mehteran Takımı'nın konserini dinlerdi.

"15 Temmuz gecesi aynı ruh ve aynı heyecanla, aynı inançla, aynı duruşla biz de artık yeni bir siyası parti kurma kararı aldık"

Burada İHA muhabirine açıklama yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "1071'de, 1299'da, 1923'd ve 15 Temmuz gecesinde küresel emperyalist güçlerinin hedefi haline gelmiş bir milletiz. 15 Temmuz gecesinde Osmanlı Ocakları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. O günkü saldırı darbe teşebbüsüydü. Ülkemiz bu gün zor şartlar altından geçmektedir. Hem siyasi hem iktisadi hem de her alanda ülkemizi zor bir yola sokmak isteyen emperyalist güçlerin varlığını üzülerek görüyoruz. Bizler de 15 Temmuz gecesi aynı ruh ve aynı heyecanla, aynı inançla, aynı duruşla bizde artık yeni bir siyası parti kurma kararı aldık" dedi.

"Cephemiz Türkiye cephesidir"

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat açıklamasının devamında, "Cephemiz Türkiye cephesidir. Bu gün burada Ocak Partisinin duasını yapmak için Ertuğrul Gazi dedemizin türbesine ziyaret gerçekleştirdik ve burada dualarla Ocak Partisinin kuruluş duasını gerçekleştiriyoruz. Osmanlı Ocakları 72 ilde kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu. 400'ü geçik ilçede kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz. Tabi biz hiçbir siyasi parti ile ilişkimiz yoktu ama kurduğumuz Ocak Partisinin bir teşkilatı olacak Osmanlı Ocaklarının. Biz hiçbir çizgiden hiçbir ideolojimizden sapma gerçekleştirmeyeceğiz" dedi.

"Cumhur ittifakını benimsiyoruz"

Parti olarak Cumhur ittifakını benimsediklerini anlatan Canpolat, "Ülkemizde ceyran eden tüm olaylara müdahil olacağız. Tabi Osmanlı Ocakları olarak tüm olaylara müdahale etmemiz bir STK açısından gerçekleştiremiyorduk. Ama artık bir Ocak Partisi kuruluyor, Ocak Partisi ile Türkiye'nin istikrarına milletimizin yarına huzuruna ferahına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Osmanlı Ocaklarının kurmuş olduğu Ocak Partisi herkese kapısı açıktır. Kürdiyle, Türküyle, Arabıyla, Çerkezliyle bir millet olmuş zorluğu başarmış bir topluluğun neferleriyiz. Bizler yeniden bu birlikteliği sağlamak için ocak partisini kuruyoruz. Ayrılmak için değil birleştirmek için ocak partisini kuruyoruz" dedi.

"Bize verilen her görevi en iyi şekilde meydana getirmek için canla başla mücadele edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her ölçüde aynı geçmişte olduğu gibi destekçisi olmaya devam edeceklerini açıklayan Canpolat, "Partinin genel başkanlığı konusunda arkadaşlarımızda uygun görürse de yapacağız. Şu anda ocak partisinin genel başkanlığını yapmayacağım ama yapılacak ilk kongrede bizi adat gösterirlerse bizde kardeşlerimizin bu isteklerine tabi ki cevap vereceğiz. Bize verilen her görevi en iyi şekilde meydana getirmek için canla başla mücadele ettik. Bundan sonrada mücadele edeceğiz" dedi.

"Ocak Partisini biz bir siyasi partiye alternatif olarak kurmadık"

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, kurulan partililerini MHP'ye, Büyük Birlik Partisine veya AK Partiye ilişkilendirmeye çalışıldığını söyleyerek, "Ocak Partisini biz hiçbir siyasi partinin alternatifi olarak kurmadık. Osmanlı Ocaklarını da kimse kurmadı. Osmanlı Ocaklarının da kurucusu şahsımdır, arkadaşlarımdır. Ocak Partisini biz bir siyasi partiye alternatif olarak kurmadık. Biz MHP'nin davasını benimsiyoruz. AK Partinin de davasını benimsiyoruz. Hatta CHP'nin davasını benimsiyoruz. Çünkü Atatürk'ün kurduğu parti çizgisinde ilerlese onlarında parti tüzüğünü, onlarında siyasi görüşlerini duruşlarını benimsiyoruz. Lakin ülkenin konjektörü ve gelinen son nokta gösteriyor. Türkiye cephesiyle bide Türkiye düşmanı olan bir cephe var. Biz yerimizi Türkiye cephesinden yana kullanacağız. Yoksa bir siyasi partiye alternatif olarak kurulduğumuzda doğru değildir" dedi.