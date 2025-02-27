Öcalan'ın çağrısının ardından MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın çağrısının ardından MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım

Öcalan\'ın çağrısının ardından MHP\'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım

DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. Görüşme sonrası Öcalan'ın silah bırakma çağrısını aktaran heyet, PKK'nın kendini feshetmesi gerektiğini belirtti. Bu çağrının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve

27.02.2025 18:54
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DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde Öcalan'ın silah bırakma çağrısını aktardı.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Öcalan, çağrısında, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerine yer verdi.

MHP'Lİ YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Öcalan'ın çağrısının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yönter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

"BÜYÜK İŞLER CESARET VE KARARLILIK İSTER"

Yönter, bu paylaşımının ardından ise partisinin İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in, "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder..." ifadelerini yeniden gönderi yaparak paylaştı.

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Son Dakika Politika Öcalan'ın çağrısının ardından MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Behzat:
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