Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesini sundu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de nasıl vesayetleri geride bırakarak daha demokratik bir yapıyı hakim kıldıysak, nasıl güçlü bir kalkınma altyapısı oluşturduysak aynı şekilde üretime ve istihdama dayalı topyekun bağımsız bir ekonomiyi de ülkemize kazandıracağız." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.

Avro/dolar paritesinin geçen günlerde 1,12 seviyelerine kadar gerilediğini anımsatan Oktay, "Küresel etkilerle ülkemizde artan ekonomik kırılganlıkların bilincindeyiz; bunun üstesinden gelecek olan da yine bizleriz. Birçok göstergede son derece iyi seviyeleri yakaladığımız, en yüksek büyüme ve ihracat artışlarını gerçekleştirdiğimiz bu dönemde para birimimiz, manipülatif ataklara maruz kalmaktadır." diye konuştu.

Oktay, son günlerdeki kur hareketlerinin, ekonominin gerçeklerine uygun olmadığının altını çizerek, "Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir. Biz yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bakış açımızla ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir ekonomik yapıyı hızlı bir şekilde tesis edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu doğrultuda Türkiye'nin ara malı ithalatı ve enerji harcamalarını azaltan, üretim ve ihracatı destekleyen projeleri birer birer hayata geçirdiklerini anlatan Oktay, böylece ara malı ihtiyacı yerli üretimle giderilerek ülkenin önemli ithalat kalemlerinin yerli üretiminin sağlanacağını, bu alanların yeni ihracat kalemleri olarak ekonomiye katma değer sağlayacağını söyledi.

"Mali disiplin ve büyüme hedeflerinden vazgeçmeyerek..."

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artması, daha fazla üretilmesi ve daha verimli bir biçimde kullanılması yönünde yatırımları hızlı şekilde artırdıklarını bildiren Oktay, bu gibi yatırımların hayata geçebilmesi ve daha fazla üreten bir Türkiye için faizlerin yatırım ortamını destekleyici olmasının önem arz ettiğini belirtti.

Oktay, daha çok üreten, daha çok istihdam sağlayan, oluşan katma değerden tüm milletin yararlandığı tam bağımsız bir ekonomik yapıyı oturtmayı amaçladıklarını dile getirerek, AK Parti'nin Türkiye'ye sağladığı istikrarı, refahı ve kalkınmayı sürdürülebilir kılacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Artık ekonomide de dünya 5'ten büyüktür" sözüne işaret eden Oktay, "Türkiye'de nasıl vesayetleri geride bırakarak daha demokratik bir yapıyı hakim kıldıysak, nasıl güçlü bir kalkınma altyapısı oluşturduysak aynı şekilde üretime ve istihdama dayalı topyekun bağımsız bir ekonomiyi de ülkemize kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurlarındaki yükselişin, bazı bütçe giderlerinde artışa neden olurken aynı zamanda bütçe gelirlerini de olumlu yönde etkilediğine dikkati çeken Oktay, toplam bütçe dengesine bakıldığında bu etkinin sınırlı ve yönetilebilir düzeyde olduğunu vurguladı.

Oktay, "Bütün bu gelişmelere rağmen ekonomik büyümede sağladığımız başarı ve mali disiplindeki kararlı duruşumuz sayesinde 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüşken, Orta Vadeli Plan'da yüzde 3,5 olarak revize ettiğimiz bu yılı, bu oranın altında bir bütçe açığıyla kapatacağız. Önümüzdeki dönemde de mali disiplin ve büyüme hedeflerinden vazgeçmeyerek olası riskleri etkin ve dinamik bir şekilde yöneteceğiz." bilgisini paylaştı.

"Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyoruz"

Fiyatlar genel düzeyindeki artışlara işaret eden Oktay, "Tüm dünyada artan emtia, enerji ve navlun fiyatları ile birlikte küresel olarak enflasyon olgusunun oluştuğu bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyor ve vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az etkilenmesi için politika tedbirlerimizi oluşturuyor ve uyguluyoruz." sözlerini sarf etti.

Diğer ülkelerle kıyaslandığında, küresel enerji fiyatlarındaki yüksek artışı en az şekilde vatandaşa yansıttıklarını belirten Oktay, hem yurt içinde hem de yurt dışında üretim alanlarının genişletilmesiyle çıktı artışını sağlayacaklarını ve fiyatların daha sağlıklı zeminde oluşmasına katkı vereceklerini bildirdi.

Fuat Oktay, enflasyonun yükselmesi konusunda alınan tedbirler, haksız ve fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve gerekirse kamu kaynaklarından feragat edilmesi yoluyla enflasyonun vatandaşlara en az şekilde yansıtılması konusunda büyük çaba harcadıklarını anlattı. Oktay, "Bu duruşumuzu sürdürmeye kararlıyız ve vatandaşlarımızı enflasyonun etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz. İşçimiz, memurumuz, asgari ücretlimiz, sağlık personelimiz, öğretmenimiz, güvenlik güçlerimiz, esnafımız ve çiftçimiz dahil milletimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek ve enflasyonda kalıcı düşüşü temin edecek tüm politika tedbirlerini kararlılıkla uygulayacağız." diye konuştu.

"Sanayi üretiminde atılım dönemindeyiz"

"Güçlü ve büyük Türkiye" yol haritalarının olduğunu vurgulayan Oktay, tüm bunların, 84 milyon vatandaşın ihtiyaç ve beklentisini gözeten, gelecek hayallerine yer veren, kapsayıcı ve vizyoner politikaların yansıması olduğunu söyledi.

Oktay, üretim, teknoloji, ticaret, eğitim, sağlık ve tarım gibi alanlara özellikle eğildiklerini, sanayi üretiminde atılım döneminde olduklarını belirtti.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı genişlettiklerini dile getiren Oktay, makine sektörü çağrısı kapsamında 20 projeye 2 milyar liralık destek kararı aldıklarını, bu kapsamda Servo motorlar, CNC tezgahlar gibi ithal edilen birçok ürünün artık yerli ve milli imkanlarla üretildiğini anımsattı.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini kaydeden Oktay, "Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutarın 3,5 milyar lirayı bulması bekleniyor." açıklamasında bulundu.

Kayseri'de yapımına devam edilen Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nde makine sistemleri kurulumunun Ocak 2022'de tamamlanması, Nisan 2022'de ise seri üretime geçilmesinin planlandığını aktaran Oktay, küresel çip, magnezyum ve lityum tedarik krizi düşünüldüğünde, bu tür yerli teknolojiye dayalı yatırımların önemine dikkati çekti.

"Marka başvurularında 2011'den bu yana her yıl Avrupa birincisi"

Küresel İnovasyon Endeksi'nde bu yıl 10 basamak birden yükselerek 41. sıraya ulaşıldığını anımsatan Oktay, son 19 yılda yerli patent başvuru sayısının 20, yerli patent tescil sayısının ise 30 kat artış gösterdiğini bildirdi.

Oktay, marka başvurularında 2011'den bu yana her yıl Avrupa birincisi olunduğunu ifade ederek, "Yerli sınai mülkiyet başvurularında İngiltere, Rusya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldik. Ankara ve Bursa'dan sonra İzmir, Kayseri, Konya, Gaziantep, Mersin ve Adana'daki model fabrikaları faaliyete geçirdik. KOSGEB aracılığıyla 61 bini aşkın işletmeye yılbaşından bu yana 1 milyar 740 milyon lira kaynak aktardık. Yeşil Mutabakat'a uyum kapsamında öncelikli AR-GE ve yenilik konularına ilişkin 90 projeye TÜBİTAK vasıtasıyla destek sağladık. Yeşil OSB Ulusal Çerçevesi taslağını hazırladık, dönüşüm için gerekli altyapıların inşasında kullanılmak üzere Dünya Bankasından yaklaşık 300 milyon dolar tutarında kaynak temin ettik." bilgisini paylaştı.

Yapay zeka alanında da Türkiye olarak iddialı olduklarını belirten Oktay, "Yol haritamız Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni ağustosta yayımladık ve bu yönde yapay zeka ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'nı uygulamaya geçirdiklerini hatırlatan Oktay, Türkiye'nin Uluslararası Uzay Federasyonuna üyeliğinin 25 Ekim'de tescil edildiğini, TÜRKSAT 5A uydusunun, bu yıl içinde başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığını anlattı.

"Güçlü üretim ve lojistik merkezi alternatifi oluşturmada ilerliyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri ile tüm güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını yüzde 80'e varan oranda yerli ve milli imkanlarla karşılandığına dikkati çeken Oktay, "2021 yılı Ocak-Kasım döneminde yapılan savunma ve havacılık sanayisi ihracatı kilogram başına 48,6 dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 10 yıl içinde 170 ayrı ülkeye 228 farklı savunma sanayisi ürünü ihraç edilmiştir. Yıl sonu itibarıyla 3 milyar doları geride bırakacağımız savunma sanayisi ihracatımızı, 2022 yılı ve sonrasında çok daha ilerilere taşımayı hedefliyoruz. Artan sanayi üretim ivmesiyle, global tek merkezli üretim ağına, güçlü bir üretim ve lojistik merkezi alternatifi oluşturma yolunda hızla ilerliyoruz." ifadesine yer verdi.

Ulaştırma ve altyapının, hükümetin en başarılı hizmet alanlarından birisi olduğunu belirten Oktay, "Sürekli artan bölünmüş yol ağımız ve otoyol uzunluğumuz, şehirleri birbirine bağlayan köprüler, viyadükler; Demir İpekyolu Türkiye hattımız, 127 ülkeye ulaşan hava ağımız ve büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olan limanlarımız sayesinde güvenilir bir üretim güzergahına dönüşmüş durumdayız. Ulaştırma, lojistik ve haberleşme yatırımlarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kalkınmanın temel unsuru olan enerji konusunda da 19 yılda Cumhuriyet tarihinde tüm yapılanları katbekat aşan başarılar yakaladıklarını dile getirerek, Türkiye'nin bugün sahip olduğu yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa'da 5, dünyada 12. sırada yer aldığını hatırlattı.

Sadece 2020 yılında devreye alınan yenilenebilir enerji kurulu gücünün, 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazla olduğunu söyleyen Oktay, "Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm ünitelerinde yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlamak üzere hidrokarbon aramaları iki sismik araştırma ve üç derin deniz sondaj gemimiz ile aralıksız devam etmektedir. Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizin ardından dünyada sadece 5 adet olan yedinci nesil 4. sondaj gemimizi de filomuza ekledik. Yerli ve milli enerji yatırımlarımızla Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Turizm yelpazesini genişlettik"

Türkiye'nin turizm yelpazesini genişlettiklerine işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

"Dünyadaki emsalleriyle yarışacak şekilde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Yerleşkesini, Ankara'da hizmete açtık. Salgın koşullarına rağmen Atatürk Kültür Merkezi binasının yapımını 2,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık ve sembol bir kültür sanat eseri olarak İstanbul'a kazandırdık. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu'na uyumu yanında mühendislik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan Taksim Camisi'ni tüm engellemelere rağmen tamamlayarak hizmete açtık. Fethin yadigarı Ayasofya'yı 86 yıl sonra ibadete açtık ve Ayasofya'nın yeniden dirilişine vesile olduk. Türkiye, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kayıtlı kültürel değerlerde dünyada ilk 5 ülke arasında. Kültür, sanat ve turizm potansiyelimizi değere dönüştürmeye ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz."

"Norveç'le birlikte dünya lideri olarak literatüre geçtik"

Sağlıkta gerçekleşen büyük dönüşümle vatandaşları hastane kapılarında eziyet çekmekten kurtardıklarını, herkese insanca hizmet ulaştırdıklarını anlatan Oktay, birçok alanda yaptıkları büyük sağlık yatırımlarına dikkati çekti.

Oktay, Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadele alanında örnek alınan bir ülke konumunda olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kronik hastalık yönetimi politikalarının hayata geçirilmesinde Norveç'le birlikte dünya lideri olarak literatüre geçtiklerini belirtti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında önemli tedbirleri uygulamaya koyduklarını aktaran Oktay, salgından etkilenen işletmelere ciro kaybı, kira ve nakdi destek, vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerinde ertelemeler, KDV ve kira stopajlarında indirimler gibi birçok önemli destek sağlandığını anımsattı.

Salgın nedeniyle temerrüde düşen firmaların siciline mücbir sebep açıklaması imkanı getirilerek, ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli adımlar atıldığını belirten Oktay, şunları dile getirdi:

"İlaç, Tıbbi Malzeme ve Sağlık Personeli ödemeleri için 27,3 milyar lira, kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarından yararlanan kişiler için SGK'nın prim desteği için 29,2 milyar lira, Kovid-19'a özgü ek sübvansiyonlu krediler için 1,7 milyar lira, esnafa yapılan nakdi, ciro kaybı ve kira desteği hibeleri için 9 milyar lira, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için 900 milyon lira, ihtiyaç sahibi ailelere merkezi yönetim bütçesinden yapılan nakdi yardımlar için 4,4 milyar lira, ertelenen vergi ve SGK primlerinin finansman maliyeti için 4 milyar lira, vazgeçilen gelir 43,8 milyar lira olmak üzere toplam 120,6 milyar lira merkezi yönetim bütçesinden destek sağladık. İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan ödemelerin büyüklüğü ise 68,8 milyar liraya ulaştı. Ayrıca, işletmelerimize vergi ve SGK prim ödemelerinde 70,2 milyar lira tutarında erteleme imkanı sağladık. Bütün bu kalemlere ertelenen ve kullandırılan kredi büyüklüklerini de eklediğimizde salgın ile mücadele kapsamında açıkladığımız tedbirlerin büyüklüğü 717,8 milyar liraya ulaşmaktadır. 2021 yılı sonu itibarıyla da toplam destek büyüklüğünün 733,1 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. Salgınla mücadele kapsamında, bütçe içi ve dışı kaynaklarımızı kullanarak vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

(Sürecek)