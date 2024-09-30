Okullardaki Temizlik Sorunu Tartışılıyor - Son Dakika
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Politika

Okullardaki Temizlik Sorunu Tartışılıyor

CHP'li Murat Emir, okullardaki temizlik personeli eksikliğini eleştirerek önlemlerin alınmadığını vurguladı.

30.09.2024 16:19
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, okullardaki temizlik personeli istihdamına ilişkin "Madem olanak vardı niye bugüne kadar almadınız?" ifadesini kullandı.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son üç haftanın en ağır sorununun okullardaki temizlik personeli yetersizliği olduğunu söyledi.

Personel sayısının yetersizliği konusunda önlem alınmasına yönelik taleplerini okullar açılmadan önce dile getirdiklerini hatırlatan Emir, "Maalesef yine haklı çıktık. 3 haftadır okullarımız pislik içerisinde. Velilerimiz feryat ediyor. Öğrencilerimiz salgın hastalıktan korkuyor. Tüm Türkiye olarak çocuklarımızı sağlıksız ortamlarda bıraktığımızı acıyla izliyoruz." dedi.

Öğrencilerin, temizlenmeyen tıkanmış tuvaletlere sahip okullara mahkum edildiğini öne süren Emir, tuvaletlerde sabun dahi bulunmadığını söyledi. Okullara 30 bin temizlik personeli alımının yapılacak olmasına da değinen Emir, "Madem olanak vardı niye bugüne kadar almadınız? Bunun sorumlusu siz değil misiniz? Salgın hastalıklar kol geziyor. Sağlık Bakanı'na soruyorum: Okullarda çocuklarımız arasında Hepatit A sıklığı ne kadardır?" diye konuştu.

Murat Emir, okullardaki temizlik sorunu karşısında CHP'li belediyelerin bütün olanaklarını kullandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

" Ankara'da 925 okul büyükşehir belediyesinden temizlik malzemesi isterken, 276 okul da temizlik personeli olmadığı için okulun temizlenmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı bunu fark eder etmez çocuklarımızı o pislik içerisinde bırakmak pahasına bunu engelliyorlar. 113 okul talebini geri çekiyor. Sonuç, çocuklarımız yine pislik içindeki okullarda tuvaletlerde kalmak zorunda kalıyorlar. Hafta sonu itibarıyla Ankara'da 48 okulumuzun temizliği yapıldı. Milli Eğitimin yetişemediği, yapamadığı, talep gelen her yerde bu talebi karşılamaya CHP'li belediyeler her zaman olduğu gibi hazır ve görevinin başındadır."

CHP Grup Başkanvekili Emir, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen savunma ve iletişim teknolojileri fuarı ADEX'e çok sayıda Türk firmanın yanı sıra İsrailli yetkililerin de katıldığını belirterek, "Fuardaki resimlere bakınca İsraillilerle yan yana gelmenin kabul edilebilir bir tarafı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya da değinen Emir, "Türkiye büyük bir üzüntü yaşadı. Büyük bir utanç içerisindeyiz. Bütün yetkililerin birinci ve ikinci günden sonra çözmesi gereken bir olay çözülmedi. Delillerin kararması beklendi. Biz buradan 'Geç kalıyorsunuz.' dedikçe beklediler, 19'uncu gün bedenine ulaştılar. Adli tıp raporu geliyor. 91 örnek alınmış ve başka bir DNA'ya rastlanmamış. Görevini yapmayan ve eksik yapan herkes bu cinayetin ortağıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Haberler, Murat Emir, Politika, Eğitim, Son Dakika

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