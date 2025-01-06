Organize Tarım Bölgelerine Hız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Organize Tarım Bölgelerine Hız

Organize Tarım Bölgelerine Hız

Bakan Yardımcısı Bağcı, 2024 yılında organize tarım bölgeleri kurulumunu hızlandıracak.

06.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, "Bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız." dedi.

Bağcı, ilk olarak AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği Gençlik Buluşması'na katıldı.

Daha sonra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret eden Bağcı, burada yaptığı açıklamada, 2024 yılında organize tarım bölgeleri kurulum sürecini hızlandırdıklarını belirtti.

Bakanlığın en önemli projelerinden olan organize tarım bölgelerinin yatırım sürecini geçen yıldan itibaren hızlandırdıklarını anlatan Bağcı, şunları kaydetti:

"61 organize tarım bölgesinin 43'ünün idari oluşum sürecini tamamladık. Yani tüzel kişilik kazandırdık. 14 organize tarım bölgesinin ise altyapı sürecini bitirdik. Bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız. Bakanlığın ve Valiliğin katkılarıyla idari oluşum sürecini tamamlamış olduk. Burada 2 adamız olacak. Birincisi sanayi adaları, ikincisi sera adaları. Sera adalarında fide, meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. Sanayi adalarında ise paketleme ve depolama alanlarının yanı sıra eğitim ve araştırma alanları, biyokütle tesisi, GES ve atık yönetimi alanı yer alacaktır."

Jeotermal ısıtmalı, topraksız serada yıllık 100 bin ton domates üretimi hedefleniyor

Vali Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın coğrafi özellikleri, stratejik konumu ve doğal kaynaklarıyla ülkenin önemli bir merkezi olduğunu bildirdi.

Kentin tarih boyunca sadece kültürel ve ekonomik değil, tarımsal üretimde de kritik rol üstlendiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Jeotermal kaynaklar açısından sahip olduğumuz potansiyel ise bu rolümüzü çok daha ileriye taşımamıza olanak sağlayacaktır. Afyonkarahisar'ın sahip olduğu jeotermal kaynakların sıcaklık özellikleri ve verimliliği açısından ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olduğunu vurgulamak isterim. Bugün burada gündemimizde olan Çay ilçesindeki Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), bu potansiyelin en etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının somut bir örneğidir. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın destekleriyle tüzel kişilik kazanan TDİOSB, toplamda 8 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde planlanmıştır. İlk etapta Çay ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2 bin 893 dekarlık alanda faaliyet gösterecek bu proje, yalnızca Afyonkarahisar'ın değil, ülkemizin tarım sektörüne de büyük katkılar sağlayacaktır. Proje kapsamında ilk etapta 2 bin dekarlık alanda faal üretim sağlayan jeotermal ısıtmalı, topraksız seralar kurulacak ve yıllık 100 bin ton domates üretimi hedeflenecektir."

Bağcı, daha sonra, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti, ardından Bolvadin ilçesindeki Alkaloid fabrikasının tıbbi kenevir ekim alanına teknik gezide bulundu.

Bağcı'ya ziyaretlerinde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Bağcı, Politika, Gençlik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Organize Tarım Bölgelerine Hız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 18:01:31. #1.12#
SON DAKİKA: Organize Tarım Bölgelerine Hız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.