Osman Mesten'in Şiir Tutkusu

21.03.2026 11:15
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, edebiyat tutkusunu şiirle ifade ediyor.

Öğrencilik yıllarında başlayan edebiyat tutkusu sayesinde 100'den fazla şiire imza atan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, dizelere sevgisini, "Şiir okumak ve yazmak çok muhteşem hissettiriyor. Gündelik hayatın hayhuyu ve yoğunluğu içerisinde adeta bizim ruhumuzu dinlendiren bir konudur." sözleriyle anlattı.

Duygu ve düşünce dünyasını dizelere dökmeye ortaokul sıralarında başlayan Mesten, yıllar içinde şiirden hiç vazgeçmedi; aşk, tarih, felsefe gibi birçok konuda şiirler yazdı.

Şiiri, ruhuna dönmek, siyasetin yoğun ve gergin temposuna mola vermek için aracı gören Mesten, şiir serüvenini 21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle AA'ya anlattı.

Hayat felsefesiyle ilgili herhangi bir konuyu dizelere dökmeyi sevdiğini söyleyen Mesten, şiirin ilham kaynaklı vücut bulduğunu, yaşanılan herhangi bir konunun kendi ruh, duygu ve fikir dünyasında birtakım çağrışımları uyandırdığını ve şiir yazmasını tetiklediğini belirtti.

Mesten, son yazdığı mısraları Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili dizelere döktüğünü anlatarak, "İçimizi parçalayan, gençlik yıllarımızda motivasyon kaynağımızdı 'Bir gün gelecek Ayasofya açılacak.' diye. Bir milletvekili olarak Cumhurbaşkanımızın da katıldığı o muhteşem törende bulunmak nasip oldu. Ayasofya ile ilgili bir gazel yazdım." dedi.

Özbekistan gazetesinde şiiri yayınlandı

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mesten, Özbekistan'a sık ziyaretleri esnasında ata topraklarının manevi derinliğinden, tarihi ve kültürel zenginliklerinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Mesten, Özbekistan üzerine yazdığı şiirlerinden de bahsederek, "Bir tanesini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim, o da Özbekistan Cumhurbaşkanı'na hemen gösterdi, o da çok beğenmiş olmalı ki Özbekistan'ın en büyük gazetesinde baş sayfada yayınlandı. Benim şiir serüvenim açısından güzel bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Siyasetin yoğun temposuna rağmen şiir yazmaya ve okumaya çalıştığını söyleyen Mesten, "Şiirin hayat boyu devam edecek bir serüveni var, başlangıcı ya da sonu yok." dedi.

"Şiir sanatların en yücesi, zirve noktasıdır"

Mesten, değişik edebi mecralarda ya da dergilerde şiirlerinin yayınlandığını, henüz yayınlanmış bir şiir kitabının bulunmadığını belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mesten, Türkiye'de şiirin geldiği noktayı, şiirin kendisine hissettirdiklerini şu sözlerle anlattı:

"Yaşadığımız hayat tecrübesi, okumalarımız, şiire ilgimiz açısından baktığımızda şiirsel bir ortamda yaşamıyoruz. Şiir ölmez, hayatımda olduğu gibi başlangıcı ve sonu olmayan bir deryadır. Milletimiz için de öyledir. Eskiden beri devam ettiğimiz şiir serüveninin biraz zayıfladığı kanaatindeyim. Bitmemesi gerekir, şiirin insanların yüz yüze konuştukları gündelik dilin ötesinde daha derin bir anlamı var. Şiir, adeta bu dünyaya ait bir şey değildir."

Şiirin sadece dille söylenen, kalemle yazılan bir nazım şekli değil, kalpten kalbe giden bir ifade biçimi olduğunu söyleyen Mesten, "Şiir bana göre sanatların en yücesi, zirve noktasıdır." diye konuştu.

" Sanat, bir şeyi güzel ve hikmetli bir şekilde var etmek demektir." diyen Mesten, duygularını şöyle ifade etti:"

"Cenabıhakk'ın 99 ismi var diye biliyoruz, sanatçılar da Cenabıhakk'ın Sani isminin tezahürünü meydana getiren insanlardır. Dostlarımıza kendi şiirlerimizi, başka şiirleri dilimiz döndüğünce okuyoruz. Şiir okumak ve yazmak çok muhteşem hissettiriyor. Gündelik hayatın hayhuyu ve yoğunluğu içerisinde adeta bizim ruhumuzu dinlendiren bir konudur."

Sanat, ruh ve kalple alakalıdır. Kalpten kalbe giden bir iletişim biçimidir. Kalbine, ruhuna, benliğine, asıl varlığına dönmüş oluyor, bu da insanı gerçekten dinlendiriyor. Dinlenmek için buna gidiyoruz anlamında değil, insan orada kendisini bulduğu, rahat ettiği, huzur bulduğu için aslımıza, ruhumuza dönmek anlamına geliyor. Dolayısıyla okuduğumuzda rahat ediyor ve huzura eriyoruz."

Kaynak: AA

